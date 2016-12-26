حريق في شجرة الميلاد في جبيل.. والبلدية توضح

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خلافا لما تم تداوله على بعض المواقع الالكترونية صباح اليوم، وتوضيحا لما جرى امس، يهم المكتب الاعلامي لبلدية جبيل ان يؤكد ان خبر احتراق الشجرة الميلادية في جبيل مبالغ به، فما احترق منها ليس سوى جزء صغير وقد عملت الشركة المصممة على ترميمه بشكل كامل ظهر اليوم، وعادت الشجرة على حالها.

ويؤكد المكتب الاعلامي ان جبيل ستبقى تلبس زينة العيد حتى ١٥ كانون الثاني المقبل، وهي تطلب من جميع اللبنانيين ارسال رسالة نصية على الرقم ١١٠٩ من اجل المساهمة بدولار واحد لمساعدة الطفل جورج خوري الذي يحتاج الى مبلغ ٤٥ الف دولار لاجراء عملية بأقصى سرعة. مع كل التمنيات بأن يحمل هذا العيد الفرح والامان والسلام للبنان واللبنانيين جميعا.