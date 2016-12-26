living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة - نجم كرة القدم يتزوّج من لبنانية في حفل ضخم، من العروس والعريس؟!

26
DECEMBER
2016
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انضم البرازيلي لوكاس مورا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الى قائمة المشاهير المتزوجين من لبنانيات، بعد ان عقد قرانه على اللبنانية لاريسا سعد، في حفل ضم أكثر من 600 شخص بينهم النجم المعتزل كاكا ومواطنه زميله في سان جيرمان لاعب المنتخب ماركينيوس.

 

اشارة الى ان الاسباني  سيسك فابريغاس متزوج ايضاً من اللبنانية دانييلا سمعان، ونجم برشلونة بيكيه المتزوج من النجمة الكولومبية شاكيرا وهي من اصول لبنانية، وايضاً رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو المتزوج من اللبنانية لينا الأشقر، كما ارتبط النجم الالماني مايكل بالاك بعلاقة مع اللبنانية ناتاشا طنوس، والنجم البرازيلي بات مع اللبنانية صوفيا مطر، وهناك ايضاً من غير لاعبي كرة القدم، نجم هوليود الاميركي جورج كلوني المتزوج من اللبنانية أمل علم الدين، كما ان الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو متزوج من النجمة سلمى حايك، والرئيس الارجنتيني الحالي ماوريسيو ماكري متزوج من اللبنانية جوليانا عواضة، والرئيس الأفغاني الحالي اشرف غني احمدزي متزوج من اللبناني رلى سعادة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2016. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout