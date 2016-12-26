بالصورة - نجم كرة القدم يتزوّج من لبنانية في حفل ضخم، من العروس والعريس؟!

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انضم البرازيلي لوكاس مورا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الى قائمة المشاهير المتزوجين من لبنانيات، بعد ان عقد قرانه على اللبنانية لاريسا سعد، في حفل ضم أكثر من 600 شخص بينهم النجم المعتزل كاكا ومواطنه زميله في سان جيرمان لاعب المنتخب ماركينيوس.

اشارة الى ان الاسباني سيسك فابريغاس متزوج ايضاً من اللبنانية دانييلا سمعان، ونجم برشلونة بيكيه المتزوج من النجمة الكولومبية شاكيرا وهي من اصول لبنانية، وايضاً رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو المتزوج من اللبنانية لينا الأشقر، كما ارتبط النجم الالماني مايكل بالاك بعلاقة مع اللبنانية ناتاشا طنوس، والنجم البرازيلي بات مع اللبنانية صوفيا مطر، وهناك ايضاً من غير لاعبي كرة القدم، نجم هوليود الاميركي جورج كلوني المتزوج من اللبنانية أمل علم الدين، كما ان الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو متزوج من النجمة سلمى حايك، والرئيس الارجنتيني الحالي ماوريسيو ماكري متزوج من اللبنانية جوليانا عواضة، والرئيس الأفغاني الحالي اشرف غني احمدزي متزوج من اللبناني رلى سعادة.