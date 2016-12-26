أمطار غزيرة وثلوج في لبنان.. هذا ما سيجري غدًا!

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بعد الامطار والبرد التي شهدها لبنان في الايام الماضية، توقعت مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس باردًا وماطرًا في ظل سيطرة منخفض جوي حتّى مساء الثلاثاء.

وجاء في النشرة:

الحالة العامة: منخفض جوّي مصحوب بأمطار غزيرة وثلوج يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من ظهر اليوم ويستمر حتى مساء يوم غد الثلاثاء.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الإثنين: غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار تشتدّ غزارتها اعتباراً من بعد الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعديّة ورياح شديدة تقارب (75 كلم/س) يرتفع معها موج البحر لثلاثة أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق، (تحذير من تشكل السيول ليلاً)

الثلاثاء: ممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعديّة خاصة فترة قبل الظهر مع رياح قوية (75 كلم/س) يرتفع معها موج البحر، كما تنخفض درجات الحرارة فيتدنى معها مستوى تساقط الثلوج الى ارتفاع 800 متر، تخف حدة الأمطار والثلوج تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر ليتحول الطقس الى غائم جزئياً مع أمطار وثلوج خفيفة متفرقة.

الأربعاء: غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات أحياناً مع تكون الجليد خلال ساعات الصباح، يتحول تدريجياً خلال الليل الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق.

الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 15 و55 كلم/س، تشتد مساء لتصل الى 75 كلم/ساعة.

الإنقشـاع: متوسّط، يسوء خلال فترة الأمطاروالثلوج.

الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 60 و09 %.

حال البحـر: مائج. حرارة سطح الماء: 18°م.

الضغط الجوي: 7101 hPa. أي ما يعادل: 376 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 24:60 ساعة غروب الشمس: 63:16.