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الامطار مستمرّة.. وهذا هو موعد الانحسار!

26
DECEMBER
2016
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يستمرّ تأثير المنخفض الجوّي الذي يضرب الحوض الشرقي للبحر المتوسط، على لبنان حتى فجر الأربعاء، وفق ما أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

أمّا طقس يوم الثلاثاء فغائم وممطر، تشتد قوة الأمطار مع تقدّم الساعات يرافقها اشتداد في سرعة الرياح وتساقط للثلوج بين 900 و1100 متر (5/2cm)، وبخاصة في الجنوب نظراً لاقتراب طرف البرودة القطبية نحو شمال فلسطين.
أمّا خصائص المنخفض خلال يومي الإثنين والثلاثاء:
1- معدّل الهطولات: بين 20 و40 مم
2- معدل تساقط الثلوج على 2000 متر حتى فجر الأربعاء 40 سنتم
3- معدل تساقط الثلوج على 1500 متر: 25 سنتم
4- تتراوح سرعة الرياح بين 35 و55 كلم في الساعة
5- ارتفاع في نسبة الرطوبة لتتراوح بين 60 و90%
6- تراجع في قيم الضغط الجوّي فوق لبنان الى 1009Hpa
7- امطار غزيرة على الساحل والجبال والجنوب
8- هبوب رياح شرقية من العراق تمرّ فوق الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا، الأمر الذي سيؤخر تساقط الأمطار في شمال عكار.
9- ارتفاع في موج البحر الى 5 امتار بين صيدا وصور.
10- احتمال، بنسبة (50%)، تساقط للثلوج في البقاع الأوسط والغربي والجبال الجنوبية (4/2cm)
وتُسجل الحرارة على الساحل 16 نهاراً و9 درجات ليلاً، على الجبال 1200 متر: 6 نهاراً و0 ليلاً وفي البقاع: 7 نهاراً و1 ليلاً.

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