بالصور - "جاكيت" ارتداه الرئيس الأسد يشعل قلوب أنصاره.. والسبب؟

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قام الرئيس السوري بشار الأسد، بزيارة إلى كنيسة صيدنايا للتهنئة بعيد الميلاد، في ريف دمشق، يوم الأحد، وفق ما قالت صفحته الفيسبوكية، في منشور أضاف مع الخبر فيديو يظهَر فيه استقبال حارّ للأسد في مدخل الكنيسة مصحوباً بتصفيق، أكثر من مرة.

لكن يبدو أن الأسد ارتدى "جاكيت" سترة معينة، في تلك الزيارة، لفتت أنظار أنصاره، فعبّر واحدٌ منهم عن أهميتها، إذ تبيّن أن الأسد كان قد ارتدى هذه السترة للمرة الثانية، كما أعلمنا بذلك، المدعوّ حيدرة، ابن سفير الأسد السابق لدى الأردن، اللواء بهجت سليمان. فصفّق طرباً لقيام الأسد بارتدائها مرتين، ملمحاً بذلك إلى تقشّفه، دوناً عن "كل رؤساء العالم".

وقال ابن السفير السابق لدى الأردن، الأحد، تعليقا منه على الجاكيت، بعدما نشر لها صورتين تظهران الأسد في مكانين مختلفين: "جاكيت الأسد اليوم هو نفسه الذي ارتداه في زيارته إلى جوبر منذ عامين. والسؤال الذي يطرح نفسه هل هناك رئيس دولة في كل العالم يرتدي نفس الملابس مرتين؟ وتسألوننا لماذا نعشق الأسد؟".