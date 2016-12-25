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عواصف رعدية وأمطار غزيرة وثلوج على ارتفاع 700 متر.. هذه التفاصيل

25
DECEMBER
2016
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افادت نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية عن سيطرة كتل هوائيّة باردة مصحوبة بأمطار وثلوج على الحوض الشرقي للمتوسّط.

وعليه يكون الطقس في لبنان على الشكل التالي:


الأحد: ممطر بغزارة أحياناً مع رياح ناشطة وانخفاض درجات الحرارة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع (900 م) وما فوق.

الإثنين: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة باردة صباحاً ترتفع بشكل بسيط خلال النهار مع أمطار، تشتدّ غزارتها خلال اللّيل وتكون مترافقة بعواصف رعديّة ورياح شديدة تقارب (75 كلم/س) يرتفع معها موج البحر لثلاثة أمتار، كما تتساقط الثلوج وتقارب(800 م).

الثلاثاء: ممطر بغزارة أحياناً مع رياح ناشطة وعواصف رعديّة صباحاً وثلوج على ارتفاع (700م) وما فوق لغاية المساء، تبدأ الأمطار بالإنحسار التدريجيّ حتّى بعد ظهر الأربعاء.

الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين ١٥ و٥٥ كلم/س

الانقشاع: متوسّط، يسوء خلال فترة الأمطار والثلوج

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و ٩٠ %.

حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: ١٨°م.

الضغط الجوي: ١٠١٥ HPA أي ما يعادل: ٧٦١ ملم زئبق

 

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