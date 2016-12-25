بصبوص جال على تمركزات عناصر قوى الامن وأعطى توجيهاته باليقظة

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان الآتي:



"لمناسبة ليلة الميلاد المجيد، تفقد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ليل 24 - 25/12/2016، غرفة عمليات شرطة بيروت ثم جال على تمركزات عناصر قوى الامن الداخلي واطلع على الاجراءات المتخذة في محيط بعض دور العبادة.



وقدم اللواء بصبوص التهاني الى جميع اللبنانيين والمقيمين والقوى الامنية والعسكرية، ضباطا ورتباء وأفرادا، الذين يقومون بمسؤولياتهم على اكمل وجه في حفظ الامن والنظام وبخاصة البعيدين في هذه الليلة عن عائلاتهم والساهرين على أمن المواطن وتأمين راحته.



كما أعطى اللواء بصبوص توجيهاته إلى الضباط والعناصر لكي يكونوا يقظين ويتحلوا بالإنضباط والمناقبية العسكرية وان يتعاملوا مع المواطنين بكل إحترام.



ووجه نداء الى المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية إلى التجاوب مع قوى الامن الداخلي وعدم مخالفة القوانين وبخاصة قانون السير كوضع حزام الأمان وعدم تجاوز السرعة المسموح بها وعدم القيادة تحت تأثير الكحول، أو القيام بإفتعال مشاكل أو اقلاق راحة المواطنين.