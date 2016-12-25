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الجيش السوري يتقدم في الغوطة الشرقية

25
DECEMBER
2016
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حقق الجيش العربي السوري أمس مزيدا من التقدم في غوطة دمشق الشرقية، ونقلت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مصدر ميداني قوله: إن الجيش العربي السوري «بسط سيطرته على 25 مزرعة وكتلة بناء في الـ24 ساعة الماضية في مثلث البحارية ميدعاني حزرما، إثر معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة».


وأضاف المصدر: «تمكن الجيش العربي السوري من صد هجوم عنيف من قبل المجموعات المسلحة على المواقع المسيطر عليها حديثا وتمكن من قتل 15 مسلحا وجرح آخرين وتدمير سيارة دفع رباعي مزودة برشاش ثقيل، حيث انخفضت وتيرة المعارك مساء أمس دون أي تقدم لصالح المجموعات المسلحة».


على خط مواز، ذكرت مصادر ميدانية في ريف حمص لـ«الوطن» أن وحدات من الجيش والقوى الرديفة تصدت لهجمات متفرقة من قبل مقاتلي داعش في محاور التلال الممتدة على اتجاه مدينة القريتين وبمحيط قرية شريفة بريفي حمص الشرقي والجنوبي الشرقي، مؤكدة أنه تم إفشال الهجمات والقضاء على أعداد من القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين.

الوطن السورية
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