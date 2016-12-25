عكار ترفض الفكر الظلامي

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جهاد نافع-

مع حلول العام الجديد تكون محافظة عكار قد تجاوزت مراحل عديدة من مخاطر الخلايا النائمة التي تم تفكيكها بخاصة في المناطق الحدودية التي تمكنت الاجهزة الامنية كافة من ضبط معابرها ورصد الحركات المشبوهة وتوقيف المتورطين والمشتبه فيهم وحتى الذين اكتشف تواصلهم المشبوه مع منظمات ارهابية خارجية وقد اكدت عكار بكل شرائحها انها ليست بالبيئة الحاضنة للفكر الظلامي او الفكر التكفيري الالغائي بل هي كما كانت دائما منطقة النسيج الاجتماعي المتجانس والمتآلف والعيش الواحد رغم بقع صغيرة لم تتمكن من صبغ المحافظة بلوثتها التغريبية عن نسيج عكار الوطني والاجتماعي.

هناك من اثار مخاوف اثر اجتياح الدواعش لتدمر ونسج البعض اوهاما عن عودة المشروع التكفيري الى احتمالات احياء مشروعهم واحلامهم باجتياح الشمال اللبناني وصولا الى البحر المتوسط.



غير ان كل الاجراءات المتخذة من الجيش اللبناني ومن الاجهزة الامنية كافة كافية لاشاعة الاطمئنان والثقة بأن كل هذه الاحتمالات لم تعد واردة بل لا يمكن لتلك المنظمات الظلامية التكفيرية حتى ان تحلم بها سيما ان انتشار الجيش اللبناني والمقاومة على طول السلسلة الشرقية وصولا الى الحدود الشمالية من شأنه ان يمنع تسلل حتى «النمل» الى الساحة اللبنانية، وما جرى منذ يومين من توقيف لاحد صناع» الهاون» في وادي خالد (ع . ع ) وهو سوري الجنسية من قبل «أمن الدولة» لم يكن الا في هذا السياق الاستباقي والاحترازي بعد سلسلة توقيفات في مراحل متفاوتة قامت بها مخابرات الجيش ومعلومات الامن العام وشعبة المعلومات لمتورطين ولأسماء تدور حولها علامات استفهام او هي تورطت خلال احداث مضت في الداخل السوري ثم عادت الى المنطقة وكل ذلك في اطار صيانة الامن الوطني والساحة اللبنانية من اي اختراق للمنظمات الظلامية التكفيرية التي تهدد بفكرها الظلامي جوهر الدين الاسلامي وتشوهه بمفاهيمها الظلامية التكفيرية الالغائية وقد بدت عكار انها ممتنعة عن هذا الفكر وان شرائح عكار الدينية الاسلامية والاجتماعية لا تستطيع هضم هذا الفكر الظلامي وقد لاحظت الاوساط العكارية ان المواطنين تحولوا في قراهم وفي بلداتهم الى مواطنين خفراء حرصا على مناطقهم من تغلغل الظلاميين.



وترى مصادر عكارية ان حرص المواطنين العكاريين ويقظتهم مرده الى انتشار مخيمات النازحين السوريين في كثير من المناطق العكارية وحيث تحولت بعض التجمعات السورية في عدد من هذه المناطق الى بؤر توتر بعد أن تجاوزت الخطوط الحمر باحتضان قوى وتيارات سياسية لبنانية عمدت الى استثمار بعض النازحين وتوظيفهم في مشاريعهم السياسية واستغلالهم تحت «يافطة» الانسانية .



احد المرجعيات لفت الى ان العكاريين بطبيعتهم مضيافون وانسانيون وقد استقبلوا الحالات الانسانية للنازحين بكثير من الاهتمام والاحتضان شرط الا يتحول النازح الى مسلح او تتحول مخيمات النزوح الى معسكرات امنية...



وهنا يتوقف المرجع العكاري عند الدور الذي يجب أن يؤديه وزير الدولة لشؤون النازحين حيث عليه ان يتخلى عن دوره السابق وسط هؤلاء النازحين وان ينسجم مع ما طرحه وزير الخارجية جبران باسيل منذ يومين في مؤتمر وزراء الخارجية العرب بضرورة اعادة النازحين السوريين الى مناطقهم التي باتت آمنة في سوريا وبضمانات حكومية سورية حيث لا يتحول النازح الى مقيم دائم ودرءا لمشروع التوطين الذي حاولت بعض الدول التسويق له.



ويلفت المرجع العكاري الى ان الاجهزة الامنية كافة الساهرة على امن الساحة العكارية باتت تمتلك كل المعطيات حول هذه المجمعات السورية كيلا تكون فتيل انفجار بغض النظر عن الحالات الانسانية وضرورة تأمين المساعدات اللازمة للنازحين الذين لم يتورطوا في مسائل امنية او الفارين من سوريا بذريعة النزوح وهم في الواقع ممن لهم باع طويلة بالتورط مع منظمات ظلامية تكفيرية، وان الاجهزة باتت تفصل بين هذه وتلك وفي كل الاحوال هي ممسكة جيدا بالساحة العكارية بخاصة واللبنانية بعامة وشكلت سياج امان لهذه الساحة.