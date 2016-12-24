ميلاد المسيح الحقيقيّ

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بقلم جورج عبيد-

يوجعني ميلاد المسيح، في لحظة ينكبّ فيها الناس على حاجياتهم، والمسيح منسيّ عندهم، يطرق أبواب قلوبهم فيجدها مغلقة، وما دعوته سوى استنزال لملكوت أبيه في قلب التاريخ. في الخامس والعشرين من هذا الشهر ما كان عيدًا للميلاد، كان عيدًا للشمس عند الرومان، عيد الميلاد وجد ضمن عيد كبير سميّ بعيد الظهور الإلهيّ، تضمّن الميلاد مع الغطاس أي معموديّة المسيح. جاءت الكنيسة وبخاصّة في أوروبا والمشرق العربيّ، ما خلا روسيا وفلسطين وبلغاريا ورومانيا والأرمن، بقرار فصلت فيه عيد ميلاد المسيح عن هذا العيد لتبطل عيد مولد الشمس وهو عيد وثنيّ، وجعلته في هذا التاريخ، لتقول بأنّ المسيح هو شمس العدل الساطع ما قبل الأزل، والمولود من الآب قبل كلّ الدهور، المتجسّد من بطن مريم، والمقتحم التاريخ باللطف والرقّة والحنان. ولكن ما يوجع بأنّ مسيحيي هذا العالم مستوون في ملذاتهم، يستكينون في ميلاد الشمس، والمسيح هو شمسهم وضياؤهم كما هو ضياء الآب وشعاعه.



في الأصل ليس من عيد كبير في المسيحيّة سوى الفصح. ويقين من جعلوا من الفصح "عيد الأعياد وموسم"، أنّ المسيحيّة كلّها من المشرق إلى المغرب ما كتب لها الوجود لولا قيامة المسيح. وفي الكنيسة الأرثوذكسيّة لا تتمّ قراءة إنجيل التجسّد الخاصّ بالميلاد عند يوحنّا الإنجيليّ، وهو الإصحاح الأوّل إلاّ في الفصح. ذلك أن منطق التجسّد بحدّ ذاته قاد إلى القيامة، ملء اللاهوت لم ينكشف على كثافة بهاء إلاّ في لحظة موت المسيح على الخشبة وقيامته، هناك أعلن بأنّه قد تمّ، اي أن غاية التجسّد قد تحقّقت بالموت والقيامة.



لماذا نعيّد للميلاد؟ الأناجيل الثلاثة ركّزت في الحدث مليًّا بحراكه ومنطلقاته التاريخيّة، إلاّ يوحنّا الإنجيليّ الذي نصّ الإصحاح الأول من إنجيله بفرادة لاهوتيّة كانت اللبنة الأولى لعمارة لاهوتيّة كشفت مولوديّة الإبن في الله ومنه إلى العالم. العجيبة الكونيّة الجوهريّة غير المدركة بالعقل والعلم، أنّ العذراء حبلت من الروح القدس، "ها العذراء تجبل وتلد ابنًا ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا". حبل مريم بالوليد الإلهيّ جعلها قرينة الفردوس، بابه ومداه، وفي اللحظة التي وافاها جبريل بالسلام، تمّ الحبل نزل الكلمة فيها، صارت السماء في بطنها، ومن بطنها انفجرت في مذود بيت لحم وكأنّها تتمتم مع إشعياء النبيّ: "الشعب السالك في الظلمة أبصر نورًا عظيمًا"، مذود بيت لحم رمز لظلمة الوجود، لظلمة القبر في ما بعد، "والجالسون في وادي ظلمة الموت وظلاله أشرق عليهم نور"، المسيح في ميلاده مشلوح في ظلماتنا في بوادينا نورًا وحياة وفرحًا للعالمين.



"ولمّا حان ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودًا من امرأة مولودًا تحت الناموس"، إنّه كمال الله، فكلّ الأزمنة السابقة للمسيح، احتشدت فيها المفردات والعبارات المنبئة بحضوره. كان ذلك الزمان سابقًا للكمال بحدّ ذاته، ولحلوله في التاريخ. كنّا امام لوحة كثرت فيها الألوان وأمام نصوص امتلآت باتمتمات. وبعتقد المفسرون والشرّاح بمتبعتهم النقديّة للنصوص في العهد القديم، بأنّ المسيح هو أخبر عن حضوره في تلك اللحظات، لقد وجد فيها على دفعات، والشعوب قرأت مجيئه بكلمات قالها في الأنبياء. المسيحانيّة حالة وجدت في العهد القيدم بنيت على الكلمة المقول في الأسفار ومنذ سفر التكوين ونقرأ "وقال الله"، ماذا قال؟ قال نفسه في الخلق، قال الكلمة، أي قال المسيح وزرعه في لحم الوجود، أي في لحم التاريخ، وحده به، بلا حلوليّة ولا آحاديّة. تكلم في كلّ الأنبياء وبخاصّة عند أشعياء وأرمياء، تنبّأ عن ميلاده وأنبأ بآلامه وموته مع العبد المتألّم، ظهر في التاريخ وما انفصل عنه البتة منذ تكوينه إلى ما بعد صعوده إلى السماوات.



لهذا المعنى، نعيّد للميلاد لأنّه المنطلق الأساس والجوهري لحضور المسيح المباشر في كمال الأزمنة. إنه الرأس والبداء. يوحنّا قال: في البدء كان الكلمة كما في سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والأرض. البدء اتنصب في الكمال المطلق من امرأة فصار الإله إنسانًا وحلّ بيننا ورأيناه وعايناه وشهدنا له وانطلقنا معه حتّى الصليب، ولم نقدم له الذهب واللبان والمر، بل قدمنا قلوبنا وسجدنا لظهوره حياتنا حتى نظهر معه في مجده العظيم. في التجسّد يظهر المجد ويسطع ينكشف بجوهره، والملائكة تسبح فوق المغارة، تعلنه قائلة: المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام وفي أناس المسرّة. يحل المجد من امرأة بعدما سكن في بطنها، يحلّ حاملاً صليبه، وهيرودس يضطرب فيلاحقه ليقتله، ولم يستطع. أخذه أبواه إلى مصر ولمّا عاد بدأ الرحلة نحو موته الحقيقيّ. وفي الأصل لقد تنبّأ عن موته بميلاده لتبدو المغارة قبرًا والأقمطة السباني والمرّ الحنوط... هو راسم لمسيرته ويظهر متلاشيًا لا مكان له يضع فيه رأسه سوى سرير من قشّ. في ميلاده يعلن نفسه سلفًا حملاً لله رافعًا خطيئة العالم، شاة تساق إلى الذبح حتى لا يذبح شعبه البتّة، علّق على خشبة وهناك كان ميلاده الحقيقيّ الكامل وإعلان ملوكيّته على الأمم كافّة.



مأساة العيد هذا، أنّ الناس تتهرّب من المعنى إلى الزينة إلى الطعام الفاخر، يحاول الناس لملمة أنفسهم في نوستالجيا واضحة ورومنسية آسرة، ليس لديّ مانع من الفرح، فالمسيح فرحنا وسلامنا وهو منحنا أن نفرح. لكن يزيّن لي بأنّنا نتطلّع إلى كلّ شيء في العيد ولا نرى المسيح كلّ شيء.

ميلاد المسيح الحقيقيّ

أمام هذا المشهد أتساءل: ماذا نقدّم للمسيح في العيد؟ أهدايا كما لأطفالنا أو حالنا وأنفسنا ليصثيرنا في لحظة انبثاقه؟ يبدو السؤال موجعًا لمن ذاقه حبًّا ولم يرَ إلهًا آخر سواه. ماذا نعطي للسيد في ميلاده؟

تلك أسئلة مطروحة عند من سكروا بأمجادهم فاضمحلت المسيحية بسبب سكرهم بأنفسهم وبطرهم بأموالهم، والفقراء كيسوع مرميون في أقبية الظلم؟ لا أحد يجيء إلى دنياه بلا مسيح، وليس من مسيحيّة بلا مسيح ظهر لنا وأعطانا حياته حياة لنا. مسألة المسيحيين ليست بآخر يحاول الاستبداد والبطش والقتل، المسألة مطروحة منذ ما بعد الصعود، والمسيحيون يعيشوت النفي والنأي والاضطهاد، وعلى الرغم من ذلك قرأ المسيحيون الأول المسيح هويتهم الحقيقيّة، هل نقرأ هذا اليوم أو أننا مجرّد كائنات بيولوجيّة تستلذّ الشراب والطعام، ولا تأكل الكتاب كما قال الله لحزقيال "خذ هذا الكتاب وكله"، خذ الكلمة وكلّه، وليس لك أن تثبت في المسيح إلاّ حين تأكل الكلمة المتجسّد في المناولة والإنجيل، وبداءته ميلاده.

طوبى لمن لامسه الرب بطهره وحنانه في هذه العيد وفي كلّ لحظة من هذه الحياة. يسوع ولد ومات وقام لكي نبقى ونستمر ونتحرّك به. الكلمة صار جسدًا لنصير في التاريخ كلمات مولودة منه، ليتجدد التاريخ بنا ليولد من خلالنا. تاريخ المسيحيين كلّه اضطهاد والفرق ما بين المسيحيين الأول والمسيحيين الآن أن هؤلاء كانوا يدركون بأن الموت في المسيح ربح وهو يجذّرنا في أرضنا، في حين أنّ المسيحيين الحاليين منسلخون عن كلية الحقيقة الكائنة والقائمة في المسيح المتجسّد.

ألا أعطانا المسيح أن نراه، "أجمل من يسوع شوفة يسوع"، هكذا قال سعيد عقل في لحظة نزاعه الأخير. ليس أجمل من بهائه وأنقى من صفاء وجهه، كل الخير والجمال والحقّ هو فيه، وليس لنا أن نلتمسه في تراب الدنيا بل في ضيائه الساطع.

أعطنا ربي في ميلادك أن نولد فيك ونعيش في كيانك ونبيت فيه إلى الأبد، ومتى رأيناك تصلب وتموت نذهب معك لنصلب ونموت لأننا عارفون أنك ستقوم، فنحن موصولون من المذود إلى الجلجلة وناهدون من هناك إلى السماء، وأنت سماؤنا يا ضياء الآب وشعاعه الأزليّ.

إليك حبّي في العيد وإيماني فاقبل توبتي وأعدني دومًا إليك، مسني بحنانك ولا تسمح بان يأكلني التراب وتبتلعني الأرض قبل أن تنقلني إلى وجهك الأكرم. في ميلادك يا رب أسلم لك حياتي وحياة عائلتي وكلّ أحبتي فاجعلني معك إلى الأبد.

ميلادك ميلادي، ميلاد لبنان والمشرق العربيّ.

آمين.