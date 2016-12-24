إلى روّاد العاصمة: شارع المصارف مقفل في هذه التواريخ

A + A -

قوى الأمن: إقفال شارع المصارف طيلة أيام مناقشة البيان الوزاري

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، ما يلي:

"يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة لمناقشة البيان الوزاري، اعتبارا من الساعة 10.30 من تواريخ 27 و28 و29/12/2016، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:

إخلاء وإقفال شارع المصارف كليا طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتبارا من الساعة 7.00 صباحا من التواريخ المذكورة وحتى الإنتهاء.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة السير ومنعا للازدحام".