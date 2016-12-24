living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في زمن الميلاد التجربة اللبنانية لا تنفك عن ادهاش العالم

24
DECEMBER
2016
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة الـotv:

 كانت فترة الشغور الرئاسي قياسية كاد فيها اللبنانيون ان يصلوا الى قاع الاحباط وقعر القنوط من امكان رؤية رئيس يملأ كرسي بعبدا .

تغير المشهد في 31 تشرين الاول ومنذ ذاك الحين دخلنا في سباق تحطيم الارقام القياسية لكن بالمعنى الايجابي .

سرعة قياسية في تشكيل الحكومة قياسا على التجارب الماضية التي استنزفت نصف ولاية رئاسية .

سرعة قياسية في اقرار البيان الوزاري وسرعة مأمولة في انطلاق  مسيرة التغيير والاصلاح للدولة الاتية على متن الحلم وجناح الرجاء وارادة الانجاز . الامال المعلقة كبيرة والتوقعات مشجعة ومنسوب التفاؤل مرتفع . كل هذا لا يعني ان الدرب مفروشة بالورود وان حقول الالغام صارت سهول احلام وان العوائق تحولت حدائق . سنتان ونصف من الشغور الرئاسي والضمور المؤسساتي لا يمكن تعويضها الا بصدمات ايجابية في الملفات الحياتية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والسياسية  . الرئاسة ملئت والحكومة شكلت وبيانها الوزاري انجز وقانون الانتخاب التحدي المفصلي والفيصل المحوري على طريق الانجاز وربما في غضون شهر ما يزيد في رصيد العهد ويعجل في ربيع لبنان بخطوات وطموحات تعيد الاعتبار الى الدولة وتبعث المؤسسات من جمودها وتزرع الهيبة في مفاصل الادارات وتبث الروح في قسمات وجه الوطن المتعب . وطن يكون فيه الجميع تحت القانون وفوق الشبهات . في زمن الميلاد التجربة اللبنانية لا تنفك عن ادهاش العالم . العهد الجديد بدأ والطائف اللبناني انطلق  

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2016. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout