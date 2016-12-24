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مقدمة الـotv:

كانت فترة الشغور الرئاسي قياسية كاد فيها اللبنانيون ان يصلوا الى قاع الاحباط وقعر القنوط من امكان رؤية رئيس يملأ كرسي بعبدا .

تغير المشهد في 31 تشرين الاول ومنذ ذاك الحين دخلنا في سباق تحطيم الارقام القياسية لكن بالمعنى الايجابي .

سرعة قياسية في تشكيل الحكومة قياسا على التجارب الماضية التي استنزفت نصف ولاية رئاسية .

سرعة قياسية في اقرار البيان الوزاري وسرعة مأمولة في انطلاق مسيرة التغيير والاصلاح للدولة الاتية على متن الحلم وجناح الرجاء وارادة الانجاز . الامال المعلقة كبيرة والتوقعات مشجعة ومنسوب التفاؤل مرتفع . كل هذا لا يعني ان الدرب مفروشة بالورود وان حقول الالغام صارت سهول احلام وان العوائق تحولت حدائق . سنتان ونصف من الشغور الرئاسي والضمور المؤسساتي لا يمكن تعويضها الا بصدمات ايجابية في الملفات الحياتية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والسياسية . الرئاسة ملئت والحكومة شكلت وبيانها الوزاري انجز وقانون الانتخاب التحدي المفصلي والفيصل المحوري على طريق الانجاز وربما في غضون شهر ما يزيد في رصيد العهد ويعجل في ربيع لبنان بخطوات وطموحات تعيد الاعتبار الى الدولة وتبعث المؤسسات من جمودها وتزرع الهيبة في مفاصل الادارات وتبث الروح في قسمات وجه الوطن المتعب . وطن يكون فيه الجميع تحت القانون وفوق الشبهات . في زمن الميلاد التجربة اللبنانية لا تنفك عن ادهاش العالم . العهد الجديد بدأ والطائف اللبناني انطلق