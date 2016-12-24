living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالتفاصيل: هكذا تم تحرير رجل أعمال بعد خطفه من منزله في بيت مري

24
DECEMBER
2016
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، ما يلي: "مساء تاريخ 13/12/2016، اقدم مجهولون على اختطاف رجل الاعمال اللبناني جميل قزحيا اده مواليد عام 1933، من داخل منزله المقيم فيه بمفرده في محلة بيت مري، وفروا الى جهة مجهولة مستخدمين سيارة المخطوف نوع مورانو.

وبتاريخ 14/12/2016، ادعى قريب المخطوف امام فصيلة برمانا، وافاد انه تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول، طلب فدية بقيمة مليوني دولار اميركي لقاء اخلاء سبيل قريبه.

وفور حصول الادعاء، باشرت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بالمتابعة والاستعلام، بغية تبيان مصير المخطوف وتحريره، وقد تم العثور على سيارته في محلة البربارة - الطريق البحرية / قضاء جبيل، بتاريخ 14/12/2016.

وبنتيجة المتابعة من قبل جميع فروع الشعبة، تم تحديد هوية الخاطفين وهم: (م.ع - 1993)، (ن .س - 1984) جميعهم من الجنسية السورية (م.ع - 1993).

وبوشر تعقب الخاطفين، فتم توقيفهم جميعا بتاريخ 20/12/2016، من قبل شعبة المعلومات في ثلاثة اماكن مختلفة: الدورة - النبعة - الفنار.

وباستماعهم، اعترفوا بتنفيذ عملية الخطف بالتنسيق مع اشخاص في منطقة البقاع، حيث قاموا بتسليمهم إياه، في محلة المديرج، فتولى هؤلاء نقله الى منطقة البقاع الشمالي. وبنتيجة متابعة قضية الخطف بسرية تامة، تم التمكن بتاريخ اليوم 24/12/2016 من تحرير المخطوف وهو بصحة جيدة، ونقل الى بيروت من دون دفع اي فدية مالية.

وما زالت التحقيقات جارية باشراف القضاء المختص، بغية توقيف سائر المتورطين.

 

من جهته، استقبل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، المخطوف المحرر، في حضور رئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان، رئيس فرع الامن العسكري في الشعبة العميد سعيد فواز وابن شقيقه السيد نبيل إده، وبعد الاطمئنان عن وضعه الصحي، اطلع منه على ظروف وملابسات عملية خطفه، وأشاد ب"شعبة المعلومات ولهذا الانجاز اللافت وفي هذا التوقيت بالذات"، مؤكدا أن "قوى الامن الداخلي ستبقى بالمرصاد للعابثين بأمن المواطن والوطن، وهي لن تتوانى عن ملاحقتهم وتوقيفهم وسوقهم الى العدالة لينالوا جزاء افعالهم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2016. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout