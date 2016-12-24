"داعش" يُفصح عن حدث قريب في الخليج.. ما هو؟!

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كشف مصدر محلي في نينوى، اليوم السبت، بأن خطبة لـ"داعش" ألقيت في أحد المساجد غرب الموصل كشفت عن "حدث قريب" في الخليج العربي، فيما أوضح المصدر أن الخطبة تميّزت بطابع غاضب وتوعدت ما وصفته بـ"حاكم إسطنبول" بـ"مزيد من الدماء"، في إشارة إلى الرئيس التركي أردوغان.

وأشار المصدر،إلى أن "خطيباً من "داعش" تناول، يوم أمس، في خطبة صلاة الجمعة، التي أقيمت في أحد المساجد غرب الموصل مواضيع مثيرة ولعل أبرزها الحديث عن قرار زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي بإيقاف الهجرة إلى الموصل منذ أكثر من عام وإلزام المهاجرين بالبقاء في بلدانهم وانتظار ساعة الواجب"، لافتاً إلى أن "الخطيب تحدث أيضاً عن قرب إعلان تأسيس 10 ولايات في الخليج العربي"، بحسب "السومرية نيوز".

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الخطبة التي تميزت بطابع غاضب ووجهت انتقادات لاذعة لأول مرة إلى تركيا"، لافتا إلى أنها "هددت حاكم إسطنبول بالمزيد من الدماء"، في إشارة ضمنية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال إن "الخطبة اعتبرت معركة الباب السورية بأنها ستكون جحيما على القوات التركية".