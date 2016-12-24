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لمستخدمي واتساب.. عليك معرفة هذه الخصائص الـ 10

24
DECEMBER
2016
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يبلغ عدد مستخدمي تطبيق واتساب أكثر من مليار مستخدم، ويتيح هذا التطبيق العديد من الخصائص التي تساعد في استعماله على نحو أفضل.

هناك 10 خصائص يحتاج مستخدمو واتساب معرفتها:

حذف الرسائل أو تعديلها بعد الإرسال

آخر خاصية أعلنها واتساب هي إمكانية التصرف في الرسائل بعد وصولها إلى هاتف الطرف الآخر. في حال ندمت على بعث رسالة، ما عليك سوى الضغط عليها بشكل متواصل حتى يظهر لك خيار التعديل أو الحذف.

لكن انتبه، هذه الخاصية متاحة فقط قبل أن يقرأ الطرف الآخر رسالتك.

قراءة الرسائل دون ظهور الإشارة الزرقاء

عندما تقرأ رسالة تظهر للطرف الآخر إشارة زرقاء، لكن إذا كنت مشغولا أو لا تريد إعطاء الطرف الآخر انطباعا بأنك تتجاهله، ما عليك سوى تفعيل خاصية قراءة الرسائل من دون ظهور الإشارة الزرقاء.

توجه مباشرة إلى الخصوصية "Privacy" واضغط على الخيار الأسفل "read receipts"، حينها سيكون بإمكانك قراءة رسائل الآخرين من دون علمهم.

واتساب على حاسوبك

يمكنك فتح واتساب على الحاسوب من خلال التوجه إلى "Settings" والضغط على الخيار الثاني "web/ Desktopwhatsapp"، بالموازاة مع ذلك اكتب في محرك البحث "web.whatsapp.com" وقم بمقابلة كاميرا الهاتف مع الإشارة السوداء التي ستظهر لك على شاشة الحاسوب، عندها سيشتغل واتساب تلقائيا على حاسوبك.

آخر اتصال

واتساب قد "يفضحك" أمام الآخرين، لأنه يظهر تاريخ آخر مرة كنت فيها متصلا. هذا الإحراج يمكن تجاوزه من خلال التوجه إلى الخصوصية "Privacy" والضغط على الخيار الأول"Last seen" لإلغاء آخر ظهور.

برمجة الرسائل

يتيح تطبيق "Seebye Scheduler ROOT" خيار برمجة الرسائل على واتساب. خاصية مفيدة تساعدك على عدم نسيان المناسبات مثل أعياد الميلاد.

غلق واتساب

لا تريد غلق هاتفك، لكن تريد فقط ألا يطلع أطفالك مثلا على رسائلك في واتساب. حمل تطبيق " iAppLock".

البحث السريع

تريد البحث عن جملة أو كلمة واحدة فقط، لكن ليس لديك الوقت للعودة إلى محادثة طويلة. الأمر سهل، ما عليك سوى كتابة الكلمة في خانة البحث أعلى تاريخ المحادثات وستعثر فورا على الكلمة أو الرقم الذي تبحث عنه.

الصور والفيديوهات

إذا كنت تبحث عن صورة بعثها لك صديق قبل عام وليس لديك الوقت لتصفح كل المحادثة، فلا تقلق. الأمر لن يستغرق سوى لحظات. اضغط على رقم الشخص وستظهر لك مجموعة من الخيارات، اضغط على الخيار الأول "Media, links and docs" وستظهر لك جميع الصور والفيديوهات التي تبادلتها مع الطرف الآخر.

أكثر من يتحدثون معك

لمعرفة أكثر الأشخاص تفاعلا معك على واتساب اضغط على "settings" ثم "date and storage usage"، وبعدها اضغط على "storage usage" وحينها ستظهر لك قائمة بأكثر الأشخاص تفاعلا معك على واتساب.

الحفظ التلقائي للفيديو والصور

إذا كنت تتلقى الكثير من الفيديوهات والصور التي تحفظ تلقائيا في هاتفك وتملأ ذاكرته، فما عليك سوى التوجه إلى "Chat" والضغط على تعطيل "Save incoming media".

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