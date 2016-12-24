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الخارجية ترحب بالقرار ٢٣٣٤ الداعي لوقف الإستيطان الإسرائيلي: تثبيتاً للحق وانتصاراً لسيادة القانون الدولي

24
DECEMBER
2016
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ترحّب وزارة الخارجية والمغتربين بصدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ الذي ينصّ على الوقف الفوري للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ترى الوزارة في هذا القرار تثبيتاً للحق وانتصاراً لسيادة القانون الدولي بعد تعثٍّر دام سنوات، دأبت إسرائيل خلالها على الضرب بعرض الحائط لكافة قرارات الشرعية الدولية.

إن صدور هذا القرار يؤكّد على وحدة الموقف الدولي بإدانة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة إدانة تامة، وعلى أن مواصلة القوة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، لسياساتها العنصرية والعدوانية بحق الشعب الفلسطيني لن تمرّ من دون ردّ حازم من قبل المجتمع الدولي.

إذ تعبّر الوزارة عن ارتياحها لصدور هذا القرار بشبه إجماع عن مجلس الأمن، ترى أن العبرة تبقى في ضمان تنفيذ مندرجاته دون إبطاء، حاثّةً كافة الدول المعنية، ولا سيّما الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لضمان التطبيق الكامل وغير المشروط لهذا القرار التاريخي.

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