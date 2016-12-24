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أول قداس لأعياد الميلاد قرب الموصل منذ عامين

24
DECEMBER
2016
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يقيم المسيحيون في مدينة برطلة القريبة من الموصل شمالي العراق، السبت، أول قداس لأعياد الميلاد منذ أكثر من عامين، بعد تقهقر تنظيم "داعش" من المدينة.

وسيطر التنظيم المتطرف في وقت سابق على برطلة، مما أدى إلى فرار السكان ونزوحهم إلى أماكن أخرى، لكن استعادة القوات العراقية للمدينة ضمن معركة الموصل سمح لبعض السكان بالعودة.

ويمثل إقامة القداس الديني خطوة مهمة بالنسبة للمكون المسيحي في برطله، لتجاوز الآثار المدمرة التي خلفها تتظيم "داعش" في المدينة.


وقبل أغسطس 2014، كان آلاف المسيحيين العراقيين يعيشون في برطلة، حتى سقطت في يد "داعش" أثناء‭‭‬‬ حملته الخاطفة التي انتهت بالسيطرة على مناطق كبيرة من العراق وسوريا.

وقال المطران موسى شمالي قبل مراسم الاحتفال بليلة عيد الميلاد في كنيسة "مار شموني"، التي تعرضت لأضرار جسيمة وانتزعت صلبانها وشوهت تماثيل القديسين بها، إن مشاعر الحزن والفرح تختلط في هذا الاحتفال.

وأضاف أن هناك شعورا بالحزن لما أحدثه مواطنون عراقيون في أماكن مسيحية مقدسة، لكنه يمتزج بالسعادة للاحتفال بأول قداس في البلدة منذ عامين.

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