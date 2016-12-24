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سبوتنيك-

أعلنت مواقع على شبكة الإنترنت عن نشر "دليل المتشائم" على موقع "بلومبرغ"، الذي يحتوي على نبوءات عن عام 2017.

ويشار إلى أن أغلب نبوءات "المتشائم" مشؤومة. وبخصوص ما يمكن أن يستأثر باهتمام سكان أميركا جاء فيها: ستقرر كوبا استضافة قاعدة عسكرية روسية بينما ستُخيف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الولايات المتحدة بإثبات قدرتها على تدمير ساحل أميركا الشمالية الغربي في لمحة بصر. ولن يتمكن السعوديون من الخروج من أزمة نفطية في حين يتمكن تنظيم "داعش" من استغلال ضعف الولايات المتحدة لمد نفوذه إلى أفغانستان وسائر بلدان آسيا الوسطى الأخرى.