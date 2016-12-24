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دواعش الخارج يتأهبون لضرب الكنائس الأميركية

24
DECEMBER
2016
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نشر تنظيم داعش أسماء وعناوين آلاف الكنائس في الولايات المتحدة، مطالبا عناصر التنظيم في الخارج بمهاجمتها خلال احتفالات قدوم السنة الميلادية الجديدة، وذلك حسب موقع "فوكتيفا" الإخباري.


وقال الموقع، إن تعليمات التنظيم بمهاجمة الكنائس الأميركية، جاءت عبر رسالة تم مشاركتها مساء الأربعاء الماضي في حسابات التواصل الاجتماعي لمجموعة تابعة للتنظيم.


وحسب الموقع، فإن أحد المستخدمين، ويدعى "أبومارية العراقي"، قام ببث رسالة باللغة العربية قائلا "من أجل احتفالات دموية في احتفالات رأس السنة الميلادية"، مشيرا إلى خطط المجموعة في استخدام شبكتها من المهاجمين، كي "يحولوا الاحتفالات إلى فيلم رعب دموي". ولفت الموقع إلى ظهور سلسلة رسائل المجموعة الموالية لداعش على التليجرامو التي قامت بدورها بنشر تعليمات حول استخدام وتهيئة الأسلحة والمتفجرات، مبينا أن هذه المعلومات كانت متوافرة سابقا على الإنترنت، وأضافت إليها المجموعة الداعشية، دليلا عاما عن الكنائس في 50 ولاية.


وأشار الموقع إلى مشاركة مجموعة أخرى طالب أحد عناصرها باستهداف "الكنائس والفنادق المقاهي والشوارع والأسواق والأماكن العامة المعروفة خلال احتفالات رأس السنة"، مزودا هذا المطلب بقائمة بالعناوين في الولايات المتحدة، وكذلك في كندا وفرنسا وهولندا.


وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الإثنين الماضي في سوق الميلاد في برلين والذي تسبّب في مقتل 12 وإصابة 48 آخرين.

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