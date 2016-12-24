مشروع "رابطة التلامذة" جدي: بوصعب ساهم شخصياً في تجهيز قاعة كبيرة في مبنى وزارة التربية

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فيما أعلن وزير التربية السابق الياس بو صعب نيته لتأسيس رابطة لتلامذة المدارس الرسمية والخاصة، وقال إنه سيخصص لها كل مخصصاته التي تقاضاها منذ تعيينه وزيراً في الحكومة السابقة، جزم في حديث لصحيفة "الأخبار" بأن مشروعه جدي، وأنه سيشرف شخصياً على تحقيقه وضمان استمراريته "كي يكون صوت التلامذة مسموعاً ويكونوا مشاركين في القرارات التربوية الكبيرة".

ولفت إلى أنّه لن يألو جهداً في المساعدة في ضمان استمرارية التمويل في ما بعد من المصارف والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة.

إشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها بو صعب تبرعه براتبه لمشروع ما، وهنا قال للصحيفة إنّه دفع مبلغاً بسيطاً لتجهيز قاعة كبيرة في الطبقة الأولى في مبنى وزارة التربية بهدف إيجاد شباك موحد لاستقبال المعاملات وعدم اضطرار المواطن إلى تضييع وقته بين طبقات الوزارة، وسيتابَع هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.