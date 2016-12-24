أسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 24-12-2016

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عيون السفير

أجرى أحد الوزراء الاقتصاديين دراسة على الواقع الإعلامي وحاجاته وتبين له أن القطاع يحتاج بصورة عاجلة إلى 50 مليون دولار لكي يتمكن من الوقوف على قدميه.

حذّر مرجع سابق من إمكان الطعن بأي قانون انتخابي يعتمد النظام المختلط، لمخالفته مبدأ المساواة بين المواطنين المكفول دستورياً.

أسرار الجمهورية

خلاف

تجري إتصالات مُكثفة بين مرجعيات سياسية لإبقاء أي خلاف على البيان الوزاري تحت سقف الإيجابيات التي سرت على تأليف الحكومة.

إنتقادات

كال رئيس كتلة نيابية بارزة سيلاً من الإنتقادات لرئيس التيار الذي ينتمي إليه على خلفية تعاطيه مع إستحقاق أنجز أخيراً.

نموذج

دعا مرجع روحي وزراء زاروه أخيراً الى تقديم نموذج في العمل وعدم الإنخراط في الفساد.



أسرار اللواء

لغز

لم يقتنع رئيس لقاء نيابي بالتطمينات التي تلقاها في ما خص مراعاة وضعه، لدى إعداد قانون الانتخاب..

غمز

ينشط فريق مشترك لترتيب لقاء بين مرجع حكومي ورئيس حزب مسيحي..