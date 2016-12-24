عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 24-12-2016

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السفير

السيد نصرالله: سنحارب دوماً من أجل الشراكة.. لا السيطرة

صفعة أوباما لنتنياهو.. والحرج عربي!

الأخبار

موازنة 2017: خزائن السعودية تفقد بريقها

العلاقة مع التيار الحر «في أحسن حالاتها» ومع حركة أمل «فوق استراتيجية»

نصرالله: حلب بداية النهاية

الجمهورية

جلسة الثقة: الثلثاء والأربعاء والخمــيس

البناء

بوتين والأسد يتبادلان التهاني بنصر حلب… ومجلس الأمن يُدين الاستيطان

نصرالله متفائل بقانون الانتخاب… وبفرص تموضع وحلّ سياسي لسورية

البيان الوزاري اليوم بنصوص رمادية… فلسنا ذاهبين إلى جولات مواجهة

اللواء

إقلاع صاروخي للحكومة: ثقة مرتفعة الخميس المقبل

الديار

ضرب للعدو الاسرائيلي وسياسته باغتصاب ارض الشعب الفلسطيني

مجلس الامن يدين سياسة اسرائيل الاستيطانية واميركا لم تستخدم الفيتو

المستقبل

شويغو يؤكد للرئيس الروسي «قرب التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل»

بوتين للأسد: التركيز الآن على الحل السياسي