بالصور - لقاء في منزل منسّق هيئة فاريا في التيار بحضور الوزير باسيل

A + A -

برعاية رئيس التيار الوطنيّ الحرّ الوزير جبران باسيل وبحضوره، تمّ تدشين المبنى الجديد لبلديّة فاريا. ثمّ كان لقاء سريع في منزل منسّق هيئة فاريا في التيار الوطنيّ الحرّ الاستاذ جاك سلامة بحضور منسّق هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار المحامي الاستاذ جيلبير سلامة وعضو هيئة القضاء الاستاذ جان أبي رزق وعضو مجلس القضاء الاستاذ شربل أبي رزق و د. جوزيف بارود والاستاذ روجيه عازار. بالاضافة الى منسّقي البلدات المجاورة: منسّق حراجل الاستاذ وسيم زغيب ومنسّق عين الدلبة الاستاذ مارون شباط ومنسّق كفردبيان الاستاذ شربل سلامة ومنسّق ميروبا الاستاذ روني سعادة ومسؤول منطقة جرد كسروان الاستاذ زاهي خليل وهيئة فاريا في التيار الوطنيّ الحرّ.