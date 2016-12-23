الحكومة قد تنال الثقة في هذا التاريخ!

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ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الخامسة من مساء اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة صياغة البيان الوزاري في حضور أعضاء اللجنة الوزراء: مروان حمادة، محمد فنيش، علي حسن خليل، نهاد المشنوق، سليم جريصاتي، يوسف فنيانوس وبيار أبي عاصي والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وبعد الاجتماع الذي دام حتى الثامنة والربع، قال الوزير حمادة: "أنجزنا في جلسة اليوم مسودة البيان الوزاري، وبعد اتصال جرى في حضورنا بين الرئيس الحريري وفخامة الرئيس ميشال عون، تم الاتفاق على جلسة لمجلس الوزراء تعقد غدا الساعة الحادية عشر من قبل الظهر، وإذا جرت الأمور بشكل طبيعي، وكما هو متوقع، سيحال البيان إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ومنه إلى المجلس النيابي، وتعقد جلسات المناقشة والثقة الأسبوع المقبل بين العيدين".