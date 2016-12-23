توضيح هامّ من الجيش اللبناني.. هذا ما جاء فيه

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أعلنت قيادة الجيش تعليقاً على ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن تقريرٌ منسوبٌ إلى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حول تعرّض أحد الموقوفين السوريين تحت اسم مستعار وهو شادي للتعذيب في أحد سجون الجيش على خلفية إتهامه باللواط خلال شهر شباط 2016، أنه "بتاريخ 5/2/2016، أوقف السوري هيثم عبدالله حمشو، والدته فطومة برق، مواليد العام 1985، بشبهة تجوله بهوية مزوّرة لتنفيذ عمل أمني، وقيامه بعلاقات جنسية مع نساء وابتزازهم وممارسة اللواط".

ولفتت القيادة الى ان "التحقيق اللازم أجري معه بإشراف القضاء المختص وأحيل إلى المرجع الصالح"، موضحة أنّ "جميع الموقوفين لديها يُعاملون وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبخاصة الإتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان"، مؤكدة "عدم تعرّض أي موقوف للضرب والتعذيب".