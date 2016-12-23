ضحيّة جديدة على الطرقات اللبنانية.. هكذا إنتهت حياة هذه الشابة!

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" عن وفاة المواطنة عبير جان ديب (مواليد العام 1983 - الشوف)، وإصابة مواطنين أخرين هما شربل أبي اللمع وخليل ميشال عبيد، في حادث سير في نهر إبراهيم على طريق عام بلدة قرطبا، بين سيارة "فولسفاكن" لونها أسود تحمل الرقم 279081/ ج كان يقودها أبي اللمع، وسيارة "فيات برافا" لونها أسود تحمل الرقم 141484/ج يقودها عبيد وإلى جانبه عبير جان ديب.



ونقلت جثة ديب بواسطة فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جبيل إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، أما أبي اللمع وعبيد فتم نقلهما بواسطة الصليب الأحمر إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي وحالتهما مستقرة.