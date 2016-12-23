الرئيس عون استقبل نائب وزير الخارجية الايراني

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، نائب وزير الخارجية الايراني السيد حسين جابر الانصاري الذي نقل اليه رسالة شفهية من الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني، جدد فيها التأكيد على اهمية العلاقات الايرانية- اللبنانية وضرورة تطويرها في كافة المجالات، لا سيما بعد الانجاز الذي تحقق في لبنان بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، والذي جاء بمثابة "رسالة تفاهم وتعاون بين اللبنانيين مبنية على العقل والحكمة".

وتم خلال اللقاء، عرض للاوضاع الراهنة في الشرق الاوسط، ولا سيما اللقاء الثلاثي الايراني-الروسي-التركي الذي عقد اخيراً في موسكو، للبحث في الازمة السورية.





وشكر الرئيس عون الرئيس الايراني على تمنياته، معرباً عن امله في ان تمتد الجهود السياسية التي تشترك فيها ايران والدول الاخرى، لتساعد على حل الازمة السورية حلا سياسياً.