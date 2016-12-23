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مساء اليوم، عشية عيد الميلاد، Telethon 2016مع داليا داغر من ع سطوح بيروت يجمع كل الأقطاب السياسية

23
DECEMBER
2016
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في 23/12/2016 ستشهد شاشة ال-OTV ال Telethon السنوي لبرنامج ع سطوح بيروت  ابتداء من الساعة الثامنة والنصف بعد نشرة الأخبار المسائية والذي عملت داغر مع فريق عملها عبر السنوات المنصرمة إلى تأمين الأموال لعلاجات طبية مستعصية بالإضافة إلى مساعدات لعائلات محتاجة، والسنة يحمل Telethon 2016 عنوان "#كرمال_كلنا_نعيّد" وقد تم إنتقاء 8 حالات من أكثر من 50 حالة وصلت إلى مكتب إعداد البرنامج الذي يعمل فريقه منذ أكثر من شهرين على تأمين ما يلزم لها، وسيشهد هذا العام تعاوناً ملفتاً بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ومختلف الأقطاب السياسية والأحزاب بالإضافة إلى الضيوف التالية اسماؤهم مع حفظ الألقاب، والذين سيتعاونون على تأمين المبالغ للحالات:



- البرفسور فيليب سالم، الدكتور انطوان معلوف، الوزير غسان حاصباني، الوزير ملحم رياشي، الوزير السابق وائل بو فاعور، النائب أحمد فتفت، النائب أنطوان زهرا، النائب زياد أسود، النائب سيمون ابي رميا، السيدة كلودين عون، السيدة شانتال عون، العميد شامل روكز، الأستاذ نعمة فرام، السيدة كلودين عون روكز، الأب هاني طوق، الإعلامية جيزال خوري، الإعلامية فيرا يمين، السيدة ايناس أبو عياش، الأستاذ نقولا موصلي، الأستاذ محمد بيضون، الحاج عصام حمد، الأستاذ ربيع عبدالله الشيخ، المحلل السياسي دافيد عيسى، عضو المكتب السياسي الكتائبي السيد إلياس حنكش كما سيشارك في الحلقة الفنان ميشال قزي الذي سيضفي أجواءً ميلادية.



- أما الحالات التي سيتم مساعدتها تتوزع بين مرضية مستعصية كتركيب يدين ومعالجة طفل ضرير بالإضافة إلى عائلات بحاجة لتغيير حالتها الإجتماعية السيئة جدا كتأمين منازل وبعض مستلزمات الحياة اليومية وقد تمّ إطلاق أغنية خاصة ب Telethon 2016 تحت عنوان "إيد بإيد" من تأليف الشاعر نزار فرنسيس وألحان وغناء الفنان نادر خوري ورافق هذا العمل دعم عبر صفحات التواصل الإجتماعية من قبل مجموعة من الفنانين والممثلين والإعلاميين ورجال الأعمال والسياسيين:



كالعميد شامل روكز وعقيلته السيدة كلودين عون، الفنان مارسيل خليفة، الفنان راغب علامة، الفنانة نجوى كرم، الفنانة نانسي عجرم، الفنان جوزف عطية، الفنان ميشال قزي، الفنانة عبير نعمه، الممثل يوسف الخال، الممثلة ماغي بو غصن، الممثل وسام صباغ، الوزير ملحم رياشي، المخرج شربل خليل، رجل الأعمال الأستاذ وديع العبسي، رجل الأعمال الاستاذ الياس سعد، الأب الياس مارون غاريوس، الاستاذ ربيع الهبر والسفيرة ميرا ضاهر وغيرهم... 

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