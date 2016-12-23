أطلق خدمة تصديق معاملات وزارة الخارجية عبر "ليبان بوست".. باسيل: خدمة إختيارية بكلفة 7 آلاف ليرة اعتباراً من بداية العام 2017

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أطلق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خدمة تصديق المعاملات للمواطنين، في وزارة الخارجية عبر شركة "ليبان بوست"، وذلك في إطار من الشفافية وسرعة الأداء اعتباراً من بداية العام 2017 وذلك في حضور الامين العام للوزارة السفير وفيق رحيمي والمدراء والديبلوماسيين والموظّفين والإعلاميين.



وأشار الوزير باسيل الى أنّ هذه الخدمة هي بمثابة معايدة صغيرة للبنانيين، لأننا نعتبر أن كل ما بوسعنا عمله لتسهيل عمل المواطنين هو واجب علينا، و لا داعي لشكرنا إنما نحن من يجب عليه أن يشكركم انتم في الوزراة لا سيما الأمين العام السفير رحيمي ومدير الشؤون المالية والادارية السفير سعد زخيا الذي تابع هذا المشروع واهتم به.



وشكر الوزير باسيل شركة "ليبان بوست" التي تعمل بمهنية في أي موضوع تتسلّمه. وقال: "كان همنا ألا تكون الكلفة مرتفعة على المواطن ( 7 آلاف ليرة لبنانية عن كلّ طرد سواء كان يحتوي على معاملة واحدة ولغاية أربع معاملات)".



ولفت باسيل الى أنّ الموضوع الأهم بالنسبة إلينا هو "أولاً، تسهيل حياة المواطنين ومعاملاتهم وتقريب الوزارة إليهم. ثانياً، مكافحة الفساد، فنحن لا نرضى أن يدفع المواطن رشاوى إلى الموظفين أكان من أجل التسريع في إنجاز المعاملة أوغيره". وأشار إلى أنّ هذه الخدمة إختيارية إذ سيستمرّ قسم المصادقات في الوزارة بالتصديق على المعاملات التي يحضرها اصحاب العلاقة الى الوزارة شخصياً أو من ينوب عنهم من الأصول والفروع شرط إبراز بيان قيد عائلي يُثبت صلة القربى، أو وكيلهم القانوني بموجب وكالة منظّمة لدى كاتب العدل حسب الأصول".



ورأى الوزير باسيل أنّ هذا الموضوع "أمر إضافي قمنا به في الوزارة كي نقترب من المواطنين أكثر، ونأمل أن يكون تجربة نقتدي بها في موضوع استعادة الجنسية والتصويت في الانتخابات البرلمانية العامة عن طريق المراسلة، لأنه أمر يمكن أن يحصل في الانتخابات التي تلي الانتخابات القادمة. نأمل أن يدرس هذا الموضوع، علماً أننا حالياً نعمل على موضوع التصويت الإلكتروني وهو مكلف وتقنياً ليس أمراً سهلاً وأمامه عقبات قانونية وإدارية".



وأمل الوزير باسيل أنّه في "أول فرصة -بعد هذه الإنتخابات- يستطيع اللبنانيون في الخارج التصويت والاقتراع في أماكن تواجدهم كي يساهموا في النهضة الوطنية للبنان.





زخيا

وتحدّث السفير زخيا عن هذه الخدمة معتبراً أنّها ستتأمن لأوسع وأكبر شريحة للبنانيين وتقطع الطريق أمام الاشخاص غير ذوي الصفة، والذين يقومون بتقاضي اموال من المواطنين مقابل تأمين هذه الخدمة، ناهيك عن مشقة الوصول الى الوزارة، أو لناحية صعوبة ركن السيارات أو ضغط الملفات.



داوود

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة "ليبان بوست" خليل داوود أنّ المشروع هدفه تسهيل علاقة المواطنين مع وزارة الخارجية،على ان تلعب "ليبان بوست" دور الوسيط من خلال مكاتبها البريدية على جميع الأراضي اللبنانية والتي يبلغ عددها مئة مكتب، وذلك لتصديق مستندات الأحوال الشخصية والسجل العدلي وتلك الصادرة عن المؤسسات الدينية والتعليمية وعن كتّاب العدل من والى لبنان. وهذه الخدمة إختيارية بحدّ أدنى 7000 ليرة لبنانية ، يُضاف اليها 4500 ليرة لبنانية إذا اعتمد المواطن خدمة المنزل، علماً أنّ الوزارة ستتابع مسار هذه المعاملات التي تقدّم الكترونياً، وتعيدها الى المراجعين على العنوان الذي يُحدّده أصحاب العلاقة خلال مهلة 48 ساعة على الأكثر لمعاملات المناطق البعيدة. ويُشار في المعاملات التي لم يتمّ التصديق عليها عن سبب عدم التصديق.