حفل ميلادي عائلي في القصر الجمهوري

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استكمالا للاحتفالات الميلادية التي شهدها القصر الجمهوري، منذ اضاءة مغارة الميلاد، يرأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون، السادسة والنصف مساء، في القصر الجمهوري، الحفل الموسيقي الميلادي العائلي: "كلنا نغني الميلاد"، الذي تحضره عائلة القصر، ويحييه المؤلف الموسيقي ميشال فاضل اضافة الى اوركسترا وجوقة من طلاب المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار)، وينقل مباشرة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والصفحة الخاصة برئاسة الجمهورية على فايسبوكLebanese Presidency