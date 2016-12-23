الرئيس عون: التفاهم الوطني ضمانة امنية وسياسية.. رئيس الجمهورية يطلب التدقيق في تقرير " هيومن رايتس ووتش"

A + A -

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الوقت الذي استهلك لتشكيل الحكومـــة سيعّوض من خلال الاسراع في انجاز البيان الوزاري الذي اعتمد في قسم منه خطاب القسم الذي وافق جميع الاطراف على مضمونه.



وابلغ الرئيس عون وفد مجلس امناء جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت برئاسة المهندس امين الداعوق، الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان التفاهم الوطني الذي تحقق بعد الانتخابات الرئاسية يشكل ضمانة امنية وسياسية، ويحفظ حقوق الجميع ويطمئنهم الى ان العهد سيسهر على تحقيق ما يتوق اليه اللبنانيون.



واضاف الرئيس عون: " ان الثقة الخارجية بالشعب اللبناني بدأت تعطي نتائجها، وهذا ما انعكس على القطاع السياحي وعلى حجوزات الفنادق الكاملة، مؤكداً العمل على تعزيز الشعور بالمواطنة اكثر فاكثر بعدما تحولت الخلافات الخارجية في المرحلة السابقة الى عوامل مدمّرة في الداخل، بفعل ضربها الاقتصاد في حركته الداخلية والخارجية على السواء".



واعرب رئيس الجمهورية عن تفاؤله بتخطي اي ازمة لا سيما اذا ما توفرت الارادة الوطنية الشاملة، "وسنعمل لكي يواصل الوضع الاقتصادي نموه، وسنقاوم التقسيم المعنوي الذي ساد في المرحلة السابقة، ونبني ما يحفظ للوطن ديمومته".



وكان رئيس الجمعية المهندس الداعوق نقل الى الرئيس عون تهاني المقاصديين بانتخــــابه وبالأعياد المجيدة، واضعا امكانات الجمعية في تصرف الشرعية كمــــا كانت دائما وقال : " ان الرهان كبير على نهج فخامتكم في تنفيذ الاجراءات التي تكافح الفساد، وما رأينا حتى الان من مواقف وممارسة يجعل اللبنانيين يرتاحون الى مستقبلهم.









الوزير ميشال فرعون

الى ذلك استقبل الرئيس عون وزير الدولة لشؤون التخطيط الوزير ميشال فرعون الذي اوضح انه بحث مع رئيس الجمهورية في المهام التي ستسند اليه في اطار التخطيط لاسيما مع وجود اقتراح قانون مقدم العام 2009 يرمي الى اعادة العمل بوزارة التصميم واستبدالها باسم وزارة التخطيط، والغاء المجالس، بعد حفظ حق العاملين فيها بنقلهم الى الادارات العامة. واضاف انه عرض للرئيس عون الانجازات التي تحققت خلال وجوده في وزارة السياحة، والتي ساهمت في انتخابه رئيسا لمجموعة الدول الــ 22 للشرق الاوسط في منظمة السياحة العالمية. وذكر فرعون ان البحث تناول ايضا التوجهات الخاصة بالتعيينات لملء الشواغر في الادارة.



النائب وليد خوري

واستقبل الرئيس عون النائب وليد خوري وتداول معه في الاوضاع العامة في البلاد وحاجات منطقة جبيل.

مدعي عام التمييز

واستقبل الرئيس عون المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود وبحث معه في عمل النيابات العامة، وطلب منه رئيس الجمهورية التدقيق في مضمون التقرير الذي اصدرته منظمة " هيومن رايتس ووتش" وما تضمنه من معلومات حول ممارسات تتناقض ومبادىء حقوق الانسان التي دعا الرئيس عون الى احترامها وعدم انتهاكها، لافتا الى ان تكليف وزير دولة لمتابعة شؤون حقوق الانسان في الحكومة الجديدة يؤكد على عزم الدولة على متابعة هذه المسألة باهتمام خاص.





وفد تيلي لوميير

واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس ادارة محطـــة " تيلي لوميير" المطران رولان ابو جودة مع وفد من المحطة ضم: نائب الرئيس الاول لمجلس الادارة المهندس نعمت افرام ونائب الرئيس الثاني المطران انطوان نبيل العنداري والمدير العام جاك كلاسي، والمسؤولين في المحطة. وتحدث المطران ابو جودة مهنئا الرئيس عون بالاعياد الميلادية المجيدة، وعارضا لدور المحطة في رسالتها الدينية والثقافية والوطنية.



وردّ رئيس الجمهورية مهنئا القيمين على محطة " تيلي لوميير" ومثنياً على الدور الذي تلعبه على الصعيدين الروحي والوطني في تعميم ثقافة السلام والحرية.