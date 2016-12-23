بالصورة - هكذا ردّ طوني خليفة على مريم البسّام!

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بعدما أكّدت مديرة الأخبار والبرامج السياسية في قناة "الجديد" مريم البسّام في تعليق نشرته عبر صفحتها الخاصّة على "فيسبوك" بأنها لا تتابع أي من برامج الجديد، وأنها ستتابع حلقة الأمس من برنامج "العين بالعين" وتتحمّل الإعلامي طوني خليفة فقط من أجل الصحافية نورا خوري، ردّ الإعلامي طوني خليفة على كلام البسّام في تغريدة نشرها عبر صفحته الخاصّة على "تويتر" شكر فيها الله على أنه رغم أن الإدارة في القناة لا تتابع برنامجه إلا أنه الأوّل والأقوى.

وكتب خليفة: "الحمدلله انه برنامجي الأول دايماً بوقته.... رغم انه الإدارة بالمحطة ما بتحضره... أووووف شو قوي أنا".