أحيا الميلاد وجوقته.. وسقط على مذبح الرَّب، فتوفي!

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نقلاً عن موقع القوات اللبنانية -

بمناسبة عيد الميلاد المجيد، نظمت “القوات اللبنانية” منسقية جبيل بالتعاون مع جمعية سعادة السماء – الأب مجدي علاوي “أمسية ميلادية على ترانيم جوقة مار مارون – البوشرية” تحت عنوان “عندك فرصة” في كنيسة مار يوحنا مرقس جبيل، برعاية رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، في حضور رئيس بلدية جبيل زياد الحواط، قائمقام جبيل نجوى سويدان فرح، عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر الدكتور ناجي الحايك، آمر فصيلة جبيل في قوى الأمن الداخلي الرائد كارلوس الحاماتي، رئيس مركز الدفاع المدني في جبيل شكيب غانم، رئيسة مركز الصليب الأحمر في جبيل رنده كلاب، وعدد من مخاتير جبيل، وحشد من رؤساء القطاعات والمراكز في القوات والفعاليات والمهتمين.

وتخللت الأمسية عرض فيلم عن حياة عائلة جبيلية محتاجة وطريقة عيشها القاسية وعن قيام منسقية جبيل في القوات وجمعية سعادة السماء بتقديم صنارة لهذه العائلة من أجل مساعدتها وأيصال الفرح إليها على مدى العام 2017 .



وفي ختام الامسية وقع ارضاً مايسترو الجوقة السيد ايلي مرهج وتم نقله إلى المستشفى حيث ما لبث أن فارق الحياة.



وكان مرهج الأربعيني ردد مراراً خلال الأمسية “زقفوا ليسوع، افرحوا” عملاً بقول القديس اغسطينوس من “رتّل صلّى مرّتين” داعياً الناس ليستقبلوا يسوع في قلوبهم، إلى ان اختار قلبه الذهاب للقاء يسوع.



وتجدر الإشارة الى ان مرهج كان مايسترو في فرق العديد من الفنانين، كما سجل بصوته مع جوقته نشيد “القوات اللبنانية” بنسخته الجديدة، وانشده معهم في قداس شهداء المقاومة المسيحية في معراب.