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بالتفاصيل - العاصفة قادمة نهاية الأسبوع.. وهذا ما سيحصل مساء ليلة الميلاد!

23
DECEMBER
2016
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر صفحته الخاصة على موقع فايسبوك أنه:

بعدما شهد لبنان أمطارا فتفرقة في اليومين الماضيين، منطقة من الضغط الجوّي المرتفع تتفاعل بين شبه الجزيرة العربية 1025hpa والعراق 1030hpa وتوثّر على وضع لبنان من حيث توغل المنخفض الجوّي الذي ارتفعت قيمه من 1007 إلى 1012hpa فضعفت قوّته في خرق المرتفع الجوّي الذي تمدد نحو سوريا وفلسطين والأردن ولبنان.


من ناحية ثانية، سبّب ارتفاع الضغط الجوّي في المناطق المذكورة، في تدفّق الرياح الجنوبية الشرقية والشرقية، الأمر الذي أبعد المنخفض الجوّي الكبير نحو قبرص وجنوب تركيا، لا بل رفع من درجات الحرارة، نهاراً، فوق المناطق اللبنانية.

تتراجع قيم الضغط المرتفع فوق العراق إلى 1015 ظهر يوم السبت وتغير الرياح مجراها ويعاود المنخفض الجوّي نشاطه نحو لبنان مساء السبت، فتتساقط الأمطار على الساحل والجبال بشكل اعتيادي والثلوج على 1400 متر وتصل ليلا إلى 1100 متر وقد تتدنّى في المناطق الشمالية والبقاعية إلى 900 متر بسبب تسرّب رياح باردة من سوريا التي تتأثر بالكتلة القطبية.

طقس يوم السبت: غائم مع أمطار على الساحل والجبال تشتد مساءً وتدخل المناطق البقاعية مع تدنّي بدرجات الحرارة.

الحرارة على الساحل 18 نهارا و10 ليلاً أما في طرابلس، فتصل إلى 7 درجات.

*الحرارة على الجبال 1200 متر: 9 درجات نهاراً و2 ليلاً

*الحرارة في البقاع: 10 درجات نهاراً و2 ليلاً

*الرطوبة بين 60 و85%

*الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و25 كلم في الساعة

*الضغط الجوّي 1016hpa

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