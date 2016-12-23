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7 اشخاص في ملبورن خططوا لتفجيرات في عيد الميلاد.. لكن ما علاقة لبنان؟

23
DECEMBER
2016
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اعلنت الشرطة الاسترالية اليوم الجمعة إنها أحبطت مخططا لمهاجمة مواقع بارزة في مدينة ملبورن من خلال سلسلة تفجيرات يوم عيد الميلاد بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان :"إن ستة شبان وامرأة جميعهم في العشرينيات اعتقلوا خلال حملة مداهمات فجر يوم الجمعة في ملبورن ثاني أكبر مدن استراليا".

وأفادت قناة الـBBC أن اربعة موقوفين من خلية ملبرون الإرهابية هم من أصل لبناني.

واعلن قائد الشرطة الاتحادية آندرو كولفين للصحافيين في سيدني :"هذه ضربة قوية لما كنا سنصفه بأنه حدث إرهابي وشيك في ملبورن".

أضاف :"نظن أننا أزلنا هذا التهديد تماما."

وجاء في بيان للشرطة أنه تم الإفراج عن اثنين من المقبوض عليهم دون توجيه اتهامات لهم لكن أربعة على الأقل من المحتجزين سيمثلون على الأرجح أمام المحكمة يوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبل :"إن الهجوم الذي تم التخطيط له كان "مؤامرة إرهابية من الدولة الاسلامية وواحدا من أكبر المؤامرات الإرهابية التي تم إحباطها في السنوات الأخيرة".

واوضح جراهام آشتون قائد شرطة فيكتوريا :"إن المؤامرة كانت بإيعاز الدولة الإسلامية" مضيفا :"أن أحد المشتبه بتخطيطهم لها مصري المولد وأن الباقين جميعهم من مواليد استراليا".

واستراليا كما هو معروف متحالفة مع الولايات المتحدة وأرسلت قوات للقتال في أفغانستان والعراق.

وقد رفعت منذ عام 2014 درجة التأهب من هجمات المتشددين ممن نشأووا على أراضيها.

 

 

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