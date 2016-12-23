ضهر البيدر: الكارثة المرورية!

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يروي البقاعيون بحسرة قصصا حول رحلات سفر لأقارب وأبناء قد يصلون إلى دول عربية مجاورة قبل أن يصلوا من بيروت إلى منازلهم.

رحلة السفر والوصول إلى أي دولة عربية أسرع من الوصول إلى اقرب منزل يقع ضمن جغرافية منطقة البقاع عبر طريق ضهر البيدر الذي تحول إلى ما يشبه الكارثة المرورية في لبنان التي تستنزف من أعصاب وأوقات العابرين عليه.

كيف يمكن أن يستغرق عبور مسافة لا تتجاوز 7 كيلومترات بـ 70 دقيقة كحد أدنى. وكيف يمكن لهذه المساحة الصغيرة أن تعطل حركة العبور لآلاف الأشخاص ومعها حجز مئات السيارات والشاحنات.

قوى الأمن الداخلي أعلنت استسلامها لواقع هذا الطريق إذ لم يعد ينفع زرع عشرات الدراجين على طول هذه الطريق الدولية من اجل انسياب السيارات بشكل طبيعي ومنع التجاوز، فالعقبة الأولى للازدحام المروري على طريق ضهر البيدر، تكمن عند تحويلة جسر النملية حيث أدت أشغال اوتوستراد العربي إلى تقليص عرض الطريق من 8 أمتار إلى اقل من أربعة أمتار من ضمنها يقع حاجز الجيش اللبناني الذي يمتد بكتله الاسمنتية على طول 600 متر.

يتحمل موقع حاجز اللبناني الجزء الأساسي والأكبر من "اختناق السير"، فالسير الذي يمتد على أكثر من خط بعرض يصل إلى 8 أمتار، يصل إلى جسر النملية ويدخل في زاروب على طول 600 متر يؤدي إلى هذا الاختناق الذي يتعاظم على اثر تعطل عدة سيارات وشاحنات داخل الزاروب الأمر الذي يؤدي حكما إلى شل حركة العبور كما حصل مع انقلاب الشاحنة داخل هذا الزاروب. وأقفلت الطريق الدولية بين البقاع وبيروت لأكثر من 5 ساعات .

لا تشبه معضلة وكارثة طريق ضهر البيدر أية كارثة عبور على طول لبنان، فهذه الطريق يعوزها في الشتاء أيضا الحركة السريعة والدائمة لجرافات وزارة الأشغال أو لكاسحات الجليد واليات رش الملح التي يتندر وجودها على هذه الطريق.

في المقابل، يجزم مصدر امني متابع للطريق الدولية في ضهر البيدر على أحقية توصيفها بالنكبة المرورية، آملا أن تثمر الاتصالات والاقتراحات بنقل موقع الحاجز العسكري إلى منطقة مفرق فالوغا حيث المساحة اكبر بكثير من جسر النملية.