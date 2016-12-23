عناوين الصحف ليوم الجمعة 23 كانون الأول 2016

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الديار: اذا صدق الحريري في وعوده ودعمه عون فعجلة الاقتصاد ستتحسن بسرعة

الجيش والأجهزة وحزب الله وفّروا الاستقرار والامن وهو أساس الازدهار

الأخبار: اقتراح باسيل: مختلط «نوع ثالث»





البناء: دعوة دي ميستورا لا تلقى تجاوباً... بانتظار تسلم غوتيريس الأمانة العامة

حلب تعلن نصرها وتحتفل بميلادها... ونهاية «ثورة إسقاط النظام»

السيد يُطلّ اليوم بنصرَيْن لبناني وسوري... والحكومة تقرّ بيانها اليوم؟

الأنوار: وزير الخارجية الفرنسي: سنواصل تقديم المساعدات الى لبنان وجيشه

الجمهورية: عون في الرياض الشهر المقبل

السفير: سباق بين طهران والرياض على «احتضان» لبنان!

عون «يستثمر» سعودياً: الإفراج عن أسلحة الجيش

اللواء: التحدي الأول للحكومة: باسيل يمهِّد لإنقلاب إنتخابي

محمّد بن سلمان يؤكّد للحريري على تعزيز العلاقات .. وعون يطالب إيرولت بعودة النازحين

المستقبل: أولوية الحكومة: إعادة الثقة واستنهاض الاقتصاد

النهار: إحاطة سعودية - فرنسية - إيرانية بالحكومة



البلد: لا مسائل خلافيّة... وانتهى "البيان"!



the daily star: Saudi Arabia keen on boosting ties with Cabinet



l'orient le jour: Une déclaration ministérielle rapide, avant un bras de fer électoral...