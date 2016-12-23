أسرار الصحف ليوم الجمعة 23 كانون الأول 2016

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

لاحظت مصادر متابعة للموقف التركي من الحرب في سورية تزامن ثلاث مفردات مع الخطاب التركي الجديد بعد لقاء موسكو فقد صارت جبهة النصرة تُذكر كلما ذُكر تنظيم داعش في الحديث عن الإرهاب، وغاب الكلام عن إسقاط الرئيس السوري ودخلت معادلة السعي لحل سياسي يحفظ وحدة سوريا وسيادتها. ولفت المصادر ورود هذه التغييرات في خطاب وزير الخارجية التركية من منصة المؤتمر الإسلامي في جدة.



خفايا

رغم محاولات الرئيس سعد الحريري وفريقه الوزاري الالتفاف على معادلة الجيش والشعب والمقاومة في مواجهة العدوّين التكفيري والصهيوني، أكدت أوساط سياسية أنّ كلّ هذه المحاولات ستبوء بالفشل نظراً للسياق السياسي التصاعدي للمقاومة في لبنان، وتحديداً من خلال انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، ثم تشكيل حكومة ثلاثينية حصل فيها فريق المقاومة على حصة الأسد، ما يعني أنّ البيان الوزاري لن يكون إلا من ضمن هذا السياق من الإنجازات الداخلية من دون أية عراقيل جدية.





الجمهورية: أسرار

إلغاء

أكد نائب بيروتي مسيحي أن منطق الإلغاء لن يسري في دائرته لأن الإتجاه هو لتأليف لائحة نيابية توافقية تضم الجميع.



إلتزام

سألت أوساط سياسية عن مدى التزام السفراء العرب والأجانب إتفاقية جنيف في شأن مهماتهم التي تُحظّر عليهم التدخّل في الشؤون الداخلية للبلدان التي يعملون فيها وخصوصاً لجهة طلب الإذن المسبق من وزارة الخارجية في شأن الزيارات والنشاطات التي يقومون بها.



معلومات

تبلّغ مسؤول غير مدني من مرجع روحي معلومات خطيرة عن نشاط يشهده أحد المساجد الرئيسية في بيروت.



شكوى

شكا دبلوماسي خليجي من وضع أسماء مواطنين من بلاده على اللائحة السوداء ومنعهم من الدخول إلى لبنان على رغم امتلاك بعضهم عقارات على أراضيه.



عودة

طلب مرجع حكومي من شخصية سياسية العودة الى الساحة السياسية.



نشاط

تعتزم بعثة دبلوماسية عربية جمع القيادات الروحية اللبنانية في إطار نشاط فكري ثقافي كبير.



صفقة

غمزت شخصية سياسية شمالية من قناة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان معتبرة أن «صفقة» تسهيل تشكيل الحكومة شمل تمويل تلك المحكمة.





السفير: عيون



يروّج أحد المصارف لـ«ملحق» تمكن عبره من نيل حصته من «الهندسات» بمباركة رئاسية.

تعقد لقاءات بين قيادات إسلامية متنوعة الاتجاهات الفكرية والسياسية للبحث في المرحلة المقبلة وكيفية التعاطي معها.

يقول قيادي سنيّ في «8 آذار» إننا فوجئنا بتعاطي حلفائنا معنا بهذا الاستخفاف الى حدود الإلغاء.



اللواء: اسرار



همس

لا يُخفي سفير دولة كبرى مَنْ يلتقيهم تأكيده أن حلب وسوريا مقابل أوكرانيا!



غمز

لاحظ نائب في 8 آذار أنه على الرغم من قصر عمر الحكومة، كما يعلن، فإن معظم الوزراء الجدد يقومون «بنتعات» ثورية في وزاراتهم؟!



لغز

يعكف حزب مسيحي على عقد إجتماعات مكثفة لتنظيم آليات المعارضة السياسية والشعبية للحكومة..



المستقبل: يقال

إنّ وزراء جدداً بدأوا يراجعون السِيَر الذاتية المتوافرة في وزاراتهم تحضيراً لملء الشواغر الإدارية وتجهيز الملفات اللازمة لرفعها إلى مجلس الوزراء عند طرح بند التعيينات.

النهار: اسرار الآلهة



استياء بلغ القصر...



صدر تبرير غير مباشر لعدم توزير نساء رداً على استياء بلغ مسامع القصر قبل أيام.



قانون مخالف...

يقول مسؤول سابق إن اعتماد القانون النيابي المختلط يخالف قراراً للمجلس الدستوري لا يجيز التمييز بين الدوائر.