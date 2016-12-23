١٧٣٥ رحلة جوية من المطار واليه خلال عشرة أيام

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الأسبوع الأخير من العام الحالي ٢٠١٦ جعل الحراك السياحي في البلد أكثر نشاطا من خلال وصول المزيد من الوافدين الى لبنان خاصة المغتربين والعاملين في الخارج لا سيما من دول الخليج العربي وبعض الدول الأوروبية، وأيضا مع وصول عدد لا بأس به من السياح العرب والأجانب لتمضية اجازة الأعياد في الربوع اللبنانية.

وانطلاقا من حركة مطار رفيق الحريري الدولي هذا الأسبوع وشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية العاملة في لبنان لا سيما شركة الميدل ايست - التي وضعت أكثر من رحلة اضافية على خطوطها الجوية خاصة من بعض دول الخليج العربي باتجاه لبنان لاستيعاب، يعوّل المعنيون على اعادة تفعيل وتنشيط قطاع السياحة في لبنان لا سيما وان موسم التزلج الذي يواكب حلول الأعياد المجيدة في هذه الفترة، شجع الكثيرين من محبي لبنان وأبنائه المغتربين للمجيء اليه.

فالآمال معلقة على ان العام ٢٠١٧ سيحمل معه بشائر الخير والأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي والسياحي.

وعلى صعيد حركة المطار فقد بلغ مجموع الركاب خلال الأيام العشرة الماضية ١٨٧ ألفا و٥٩٩ راكبا توزعوا على ١١٢ ألفا و٣٠١ راكبا وصلوا الى لبنان و٧٥١٩٢ راكبا غادروا لبنان و١٠٦ ركاب بطريق الترانزيت.

وبلغ مجموع الرحلات الجوية ١٧٣٥ رحلة منها ٨٧٢ رحلة وصول الى لبنان و٨٦٣ رحلة إقلاع من لبنان.

ومن الشخصيات التي استخدمت المطار خلال الأيام القليلة الماضية:



بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للملكيين الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام غادر الى القاهرة.

وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عاد من القاهرة.

وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت وصل على رأس وفد فرنسي رسمي من باريس.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامه عاد من باريس.

النائب محمد قباني غادر الى دبي.

النائب نعمه طعمه غادر الى جده.

النائب أمل أبو زيد غادر الى موسكو.

النائب ياسين جابر غادر الى لندن.

الوزير السابق جهاد أزعور عاد من أربيل.

الوزير السابق فارس بويز عاد من باريس.

الوزير السابق فيصل كرامي عاد من الدوحة.

الوزير السابق باسم السبع غادر الى باريس.

الوزير السابق جورج قرم عاد من عمان.

الوزير السابق نبيل دو فريج عاد من باريس.

الوزير السابق محمد المشنوق غادر الى روما.

الوزير السابق عبد الرحيم مراد غادر الى القاهرة.

الوزير السابق شربل نحاس غادر الى باريس.

النائب السابق راجي أبي حيدر عاد من الرياض.

النائب السابق سيبوه قلبكيان غادر الى أبوظبي.

المعتمد البطريركي في روسيا المطران نيفون صيقلي عاد من موسكو.

رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي غادر الى مسقط.

السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد غادرت الى الولايات المتحدة الأميركية.

رئيس الهلال الأحمر الايراني سيد أمير محسن استيرابادي وصل من طهران.

رئيس الهلال الأحمر العراقي د. ياسين عباس وصل من بغداد.

رئيس الهلال الأحمر الأردني د. محمد الحديد وصل من عمان.