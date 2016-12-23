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دول الخارج متفائلة وتدعم الجيش لمكافحة الارهاب

23
DECEMBER
2016
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دوللي بشعلاني-

يبدي اللبنانيون تفاؤلاً بولادة الحكومة الجديدة التي لم تُكرّر الوجوه نفسها التي يُطالبون دائماً بتغييرها، على ما يقولون، رغم ذلك يأسفون لرحيل وزيرين هما وزير الصحة وائل بو فاعور ووزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب نظراً لقدرة كلّ من الوزيرين السابقين على جعل وزارته ليست خدماتية فقط تهتم بصحّة المواطنين وبتعليم أبنائهم، إنّما تشعر معهم إنسانياً وإجتماعياً.


فالوزير بو صعب كان يخشى على الطلاب من العواصف الثلجية الآتية أو من التظاهرات «العبثية»، فيُعطّل المدارس لكي يبقوا في منازلهم، والوزير بو فاعور اهتمّ بسلامة غذائهم الى درجة القيام بتفتيش دقيق للمطاعم والملاحم و«السوبرماركيتات» في مختلف المناطق، فأقفل بالشمع الأحمر المحلات التي تضمّ أطعمة من جميع الأصناف «غير مطابقة للمواصفات». ولكن ذهبت جهود أبو فاعور سدى عندما انفلشت النفايات في الشوارع، في الوقت الذي كان يعمل فيه على «تنظيف» المواد الغذائية لتصل الى المواطن فتفيده بدلاً من أن تضرّ بصحته أو تُسمّمه ما يودي به الى أحد أسرّة المستشفى.


ويتحسّر المواطنون على أيّام هذين الوزيرين السابقين متسائلين إذا ما كان الوزيران الخلفين سيتبعان الخطوات نفسها، ما يقرّبهما من المواطنين شيئاً فشيئاً. وفي الوقت نفسه، يجدون أنّ كثرة الوجوه الجديدة التي تحمل ملفات آنية يجب إيجاد الحلول لها، تبعث على التفاؤل بالعمل الذي ستقوم به الحكومة خلال الأشهر المقبلة بعد صياغة بيانها الوزاري ونيل الثقة على أساسه.


كذلك تجد أوساط ديبلوماسية متابعة أنّ اجتماع الحكومة الجديدة فور تشكيلها، أعطى زخماً قوياً في حركة البلاد الإقتصادية وأثراً طيّباً في نفوس المواطنين الطامحين للتغيير، كما لدى المتابعين للوضع الداخلي اللبناني من الخارج. الأمر الذي دفع بالعديد من وزراء الخارجية الأجانب لزيارة لبنان للتهنئة بانتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة، على غرار ما يفعل وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرولت اليوم في بيروت، مقدّماً دعم فرنسا للبنان لا سيما في مكافحة الإرهاب، كما في موضوع النزوح السوري الكثيف الذي فاق عدده أي تصوّر في بلد صغير الحجم مثل لبنان.


ورأت أنّ هذه الحكومة رغم عمرها القصير قد تتخذ عدة قرارات في الملفات الملحّة الى جانب مواكبة وضع القانون الجديد للإنتخاب، مؤكّدة أنّ أي قانون قديم لن تجري الإنتخابات النيابية على أساسه. وإذ أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن تأجيل تقني لموعدها، تقول الاوساط أنّ هذا التأجيل لن يتعدّى الشهر أو الشهرين على الأرجح، وأنّه من الممكن حصوله من أجل عملية إنتخابية ناجحة توصل الممثلين الفعليين للشعب الى الندوة البرلمانية.


فالدعم الخارجي والداخلي تحصل عليه هذه الحكومة والآمال المنصبّة عليها كبيرة، وإن كان الرئيس العماد ميشال عون يعتبرها إنتقالية، وليست «الحكومة الأولى للعهد» الفعلية، كون كلّ وزير لن يتمكّن من وضع خطّة معيّنة لوزارته وتطبيقها في غضون بضعة أشهر. غير أنّ الوزير الذي يودّ العمل فبإمكانه وضع الخطط الجيّدة التي يستطيع خلفه إستكمالها، على غرار ما يحصل في وزارات عدّة.


ولا يجوز، بحسب رأيها، أن يبدأ كلّ وزير جديد العمل في وزارته انطلاقاً من الصفر، إلاّ في حال كان الوزير السلف لم يقم بأي خطوات مجدية لوزارته. أمّا إذا كان الوزير قد أبلى حسناً، فيُفترض على من يخلفه أن يُكمل ما بدأه لكي تصل كلّ خطة موضوعة الى خواتيمها التي تأتي بالمنفعة والخير العام على المواطنين. ومن هنا، فإنّ خطة الوزير بو فاعور لناحية الحفاظ على سلامة الغذاء، على سبيل المثال، يحب أن يستكملها الوزير الجديد غسان حاصباني بهدف الحفاظ على صحّة المواطنين. كما أنّ الغذاء السليم في لبنان يُشجّع السيّاح أكثر على زيارة لبنان وتذوّق مأكولاته الصحيّة التي لا تودي بهم الى المستشفى.


وفي رأي الأوساط نفسها، أنّ الإستقرار الإقتصادي من شأنه أن يؤمّن الإستقرار الأمني في البلاد، حتى وإن كان الإرهاب لا يزال يربض عند الحدود اللبنانية- السورية ويُهدّد ليس فقط دول المنطقة بل الدول الأوروبية أيضاً. وقد رأينا أخيراً إعتداء برلين الذي أودى بالعديد من الضحايا الأبرياء، كما الإعتداء الهجومي على السفير الروسي في تركيا الذي زعزع الوضع هناك، وكاد يؤثّر بشكل سلبي جدّاً في العلاقات الروسية- التركية لعدم قدرة تركيا على ضبط رجال الشرطة فيها، وخصوصاً بعدما تبيّن أنّ عناصر كثيرة داخلها ينتمون الى تنظيم «داعش» الإرهابي.


من هنا، فإنّ دول الخارج ستستمرّ في دعم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية نظراً للقدرة العالية التي يتمتّع بها عناصر الجيش وقوى الأمن لجهة إحباط محاولات الإرهابيين، كما مواجهتهم وإلقاء القبض على العديد من المنتمين الى التنظيمات الإرهابية الذين ينوون القيام باعتداءات إرهابية في لبنان والمنطقة. وإنّ لبنان بالطبع بحاجة الى مثل هذا الدعم تقول الاوساط، ليس المعنوي فقط، إنّما عن طريق المساعدات العسكرية التي تُخصّص للجيش والأجهزة الأمنية من عتاد وأسلحة متطوّرة.


كذلك فإنّ انطلاقة الحكومة سيكون لها مفاعيل إيجابية على الأوضاع في البلاد من مختلف النواحي، على ما عقّبت الاوساط، وهذا الأمر سوف تلحظه دول الخارج التي تنتظر أن يقوم لبنان من كبوته ويستعيد حضوره الدولي في المنظمات العالمية، ويتمكّن بالتالي من حلّ تداعيات الأزمة السورية عليه وغيرها من الأزمات. فالحكومة الجديدة قرّرت تحييد نفسها عمّا يحصل في سوريا، ولعلّها بذلك يُمكنها أن تنطلق في حلّ مشكلة النزوح شيئاً فشيئاً، وتتمكّن بالتالي من إقناع المجتمع الدولي أنّ هذا البلد لم ولن يكون لا بلد لجوء ولا توطين ولا تجنيس، لأنّ دستوره ينصّ على ذلك، ولأنّه بالتالي لا يمكنه أن يستوعب أي شخص غريب على أرضه بعد كلّ التجارب السيئة التي مرّ بها، بسبب استقباله الغرباء من الناحية الإنسانية وتشريع أبوابه وحدوده لهم.

الديار
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