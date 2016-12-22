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هذا ما حصل اليوم في إحدى مولات المتن، إنتبهوا فقد تكونو انتم الضحية التالية...

22
DECEMBER
2016
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كادت المصيبة ان تحل على احدى المولات في منطقة المتن حين وقعت حادثة بعد ظهر اليوم الخميس حيث كانت احدى رواد المول وهي فتاة في العقد الثاني من العمر تستعمل السلّم الكهربائي حتى سمع صوت ضخم ناتج عن توقف السلم الكهربائي بشكل مفاجئ، والسبب كان ان قدم الفتاة علقت في آخر السلم الكهربائي، ولكن العناية الالهية شاءت ان تقتصر على الحذاء حيث علق بين فكي السلم الكهربائي وتحطم بشكل جزئي ولكن استطاعت اخراج قدمها من حذائها ولم تتأذى، إلا ان الحذاء تهشّم واصبح غير صالح للإنتعال، بالاضافة الى تحطم مفصل السلم الكهرائي (كما هو ظاهر بالصورة) مما زاد خطر استعمال السلم.

بعد هذه الحادثة، لا بد من لفت الانتباء الى ان مفصل السلم الكهربائي يجب ان يخضع لصيانة مستمرة، ومن فترة لاخرى يجب تغيير المفصل وإلا فالاحذية المطاطية معرضة لحوادث قد ئودي الى مالا يحمد عقباه، فإنتبهوا...

خاص tayyar.org 

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