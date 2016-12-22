هكذا حسمت "المقاومة" وهذه هي صيغ قانون الانتخاب

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إنها قاعدة السلاسل، كما يقال في علم التاريخ ... فكما سبق وعاش لبنان سلسلة من السلبيات ... يبدو اليوم وكأنه يعيش سلسلة طويلة وواضحة من الإيجابيات ...

خارجيا، تهافت دولي على استدراج لبنان للعب دور إقليمي، افتقده منذ نصف قرن ربما ...

وداخلياً، توافق لبناني ميثاقي، يعطي العهد زخماً كافياً لمقاربة كل المسائل الشائكة سابقاً، ولحلحلة كل العقد المستعصية قبلاً ...

هكذا، وبعد أقل من شهرين على انتخاب الرئيس، صار تشكيل حكومة جامعة وراءنا ...

وقبل أقل من أسبوع على ولادة الحكومة، يبدو أن بيانها الوزاري سيكون منجزاً أيضاً اليوم أو غداً ... بعدما كانت الجلسة الأولى للجنة الصياغة الثمانية أمس، كافية لبت أصعب الإشكاليات: المقاومة حُسمت في صيغة وسطية بين خطاب القسم وبيان الحكومة السابقة ... وقانون الانتخاب تحول "عصرياً"، بعدما تحفظ مروان حماده شكلياً على مفردة النسبية ...

المهم، أن الجميع يدرك أن زخم العهد مستمر لينتج سلسلة من التوافقات حول كل الملفات ... وفي طليعتها قانون الانتخابات ... قانون مرتقب في كانون المقبل ... حتى قيل أن صيغه باتت معروفة ... ومنها ثلاثٌ "عصرية" عادلة وممكنة، كما كشف رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، اليوم ...

التفاصيل، في تقرير خاص ضمن نشرة الـ OTV.