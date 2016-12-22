بالصور : شيطان بشري يتعمد التسبب بالحوادث القاتلة على اوتستراد الجنوب.. اليكم التفاصيل!

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أفاد الزميل محمد خروبي أن القوى الأمنية تمكنت قبل قليل من توقيف اللبناني ح ن على خلفية أفعاله الخطيرة والتي تشكل خطراً محدقاً وكبيراً على الأمن العام وسلامة المواطنين، وذلك على خلفية قيامه بوضع عوائق حديدية مثبتت على الاوتستراد الجنوبي وتحديداً في المنطقة الواقعة بين الصرفند والبيسارية مما يسبب حوادث سير قاتلة للمواطنين.

وقال خروبي ان الموقوف كان يعمد الى تثبيت العوائق في الاسفلت بشكل متين مما يجعلها تتسبب بثقب اطارات السيارات المسرعة وبالتالي وقوع حوادث سير مميتة، ولم يعرف حتى الان المدة التي دأب الموقوف فيها على تكرار افعاله الشيطانية هذه او عدد الحوادث التي تسبب بها، وذلك بإنتظار انتهاء القوى الامنية من تحقيقاتها.

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