مصرون على رفض التمديد والستين معا. باسيل (مقتطفات): الاتفاق يشمل ان يكون البيان الوزاري مستوحى من خطاب القسم

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باسيل بعد التكتل:

- لا يجوز ان يمر كانون الثاني بلا قانون انتخابي جديد والا تكون النية البقاء على الستين او التمديد وهو ما سنتصدى له



- نطرح ايضا فكرة ان ينتخب كل شخص عددا محددا وفق آلية معينة

- هناك مختلط بالاعداد وهناك مختلط بالمراحل وهذا هو الطرح الذي توافقنا عليه مع الرئيس بري

- وصلنا لقناعة بأن طرحي بري والمستقبل والقوات والاشتراكي لن يسيرا بسبب غياب وحدة المعايير

- الارثوذكسي هو القانون الوحيد الذي يحقق التمثيل الصحيح ولدينا استعداد للتضحية لأي قانون يحقق المناصفة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير

- الورقة المطبوعة سلفا اجراء ضروري والانفاق والاعلان يجب تنظيمهما بعد التجارب السابقة

- نتفهم الكوتا الالزامية في موضوع المرأة ونطرح اليوم فكرة عدم قبول اي لائحة لا تضم العنصر النسائي

- لدينا مطلب اساسي هو تمثيل المنتشرين ولنبدأ بست مقاعد عن القارات الست كبداية

- الاصلاحات اساسية في قانون الانتخاب ولنعد الى 108 نواب او فلنعد توزيع المقاعد من جديد

- شهد الاسبوعان الاخيران نقاشا عميقا في موضوع قانون الانتخاب وهناك تقدم ومصرون على رفض التمديد والستين معا



- هناك تصحيح ميثاقي لوضع المسيحيين في هذه الحكومة

- نأسف لعدم وجود عنصر المرأة بشكل كامل وكان يمكن مشاركة امرأتين لكن التوزيع المذهبي والطائفي لم يكن مساعدا

- نأسف لعدم تمثيل السريان ويجب وضع حد لهذا الأمر

- حزب الله وافق على منح رئيس الجمهورية مقعدا شيعيا والرئيس بالاتفاق مع الحزب قرر تمثيل الحزب السوري القومي بهذا المقعد

- كان يفترض ان ينال الكتائب مقعدا لكن القرار يعود اليهم وحقيبة المردة اخذوها من حصة الرئيس بري والمقارنة لا تجوز بين الموضوعين

- الاتفاق يشمل ان يكون البيان الوزاري مستوحى من خطاب القسم واننا امام حكومة انتخابات بلا اعراف وسوابق وثوابت

- حصل اتفاق خلال تأليف الحكومة على مجموعة من القضايا اعلن عنها رئيس الحكومة بعد تشكيلها