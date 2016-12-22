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مصرون على رفض التمديد والستين معا. باسيل (مقتطفات): الاتفاق يشمل ان يكون البيان الوزاري مستوحى من خطاب القسم

22
DECEMBER
2016
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باسيل بعد التكتل:
- لا يجوز ان يمر كانون الثاني بلا قانون انتخابي جديد والا تكون النية البقاء على الستين او التمديد وهو ما سنتصدى له

- نطرح ايضا فكرة ان ينتخب كل شخص عددا محددا وفق آلية معينة
- هناك مختلط بالاعداد وهناك مختلط بالمراحل وهذا هو الطرح الذي توافقنا عليه مع الرئيس بري
- وصلنا لقناعة بأن طرحي بري والمستقبل والقوات والاشتراكي لن يسيرا بسبب غياب وحدة المعايير
- الارثوذكسي هو القانون الوحيد الذي يحقق التمثيل الصحيح ولدينا استعداد للتضحية لأي قانون يحقق المناصفة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير
- الورقة المطبوعة سلفا اجراء ضروري والانفاق والاعلان يجب تنظيمهما بعد التجارب السابقة
- نتفهم الكوتا الالزامية في موضوع المرأة ونطرح اليوم فكرة عدم قبول اي لائحة لا تضم العنصر النسائي
- لدينا مطلب اساسي هو تمثيل المنتشرين ولنبدأ بست مقاعد عن القارات الست كبداية
- الاصلاحات اساسية في قانون الانتخاب ولنعد الى 108 نواب او فلنعد توزيع المقاعد من جديد
- شهد الاسبوعان الاخيران نقاشا عميقا في موضوع قانون الانتخاب وهناك تقدم ومصرون على رفض التمديد والستين معا

- هناك تصحيح ميثاقي لوضع المسيحيين في هذه الحكومة
- نأسف لعدم وجود عنصر المرأة بشكل كامل وكان يمكن مشاركة امرأتين لكن التوزيع المذهبي والطائفي لم يكن مساعدا
- نأسف لعدم تمثيل السريان ويجب وضع حد لهذا الأمر
- حزب الله وافق على منح رئيس الجمهورية مقعدا شيعيا والرئيس بالاتفاق مع الحزب قرر تمثيل الحزب السوري القومي بهذا المقعد
- كان يفترض ان ينال الكتائب مقعدا لكن القرار يعود اليهم وحقيبة المردة اخذوها من حصة الرئيس بري والمقارنة لا تجوز بين الموضوعين
- الاتفاق يشمل ان يكون البيان الوزاري مستوحى من خطاب القسم واننا امام حكومة انتخابات بلا اعراف وسوابق وثوابت
- حصل اتفاق خلال تأليف الحكومة على مجموعة من القضايا اعلن عنها رئيس الحكومة بعد تشكيلها

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