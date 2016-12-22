الرئيس عون يؤكد ضرورة العمل على احترام القوانين وعدم تجاوزها: الحكومة ستعمل بوحي من خطاب القسم

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شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة احترام القوانين وعدم تجاوزها، لافتاً إلى أن الدولة التي بدأت مرحلة استنهاض، بحاجة إلى مشاركة الجميع وفي كل الميادين خصوصاً لناحية العمل الاصلاحي والتغييري فيها.

ودعا الرئيس عون أمام زواره، المواطنين الى أن تكون أعينهم ساهرة في عملية مكافحة الفساد، مؤكداً على جهوزية العهد لحمايتهم في ذلك.

وكانت لرئيس الجمهورية سلسلة لقاءات تناولت مواضيع وزارية وسياسية وانمائية واجتماعية.



وزير الدفاع

في هذا السياق، استقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف الذي عرض معه أوضاع الوزارة وخطة العمل للمرحلة المقبلة.

نائب رئيس مجلس النواب السابق

واستقبل الرئيس عون نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الذي أوضح أنه خرج من الاجتماع مع رئيس الجمهورية بمزيد من الرهان على استكمال مسيرة العهد التي بدأت بتصحيح التمثيل على المستوى الحكومي وذلك من خلال انجاز قانون انتخاب يصحح التمثيل على المستوى النيابي.



الوزير السابق مروان شربل

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق مروان شربل وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات السياسية الراهنة.



الوزير السابق الياس بو صعب

كذلك استقبل الرئيس عون وزير التربية والتعليم العالي السابق الياس بو صعب الذي أوضح أنه شكر رئيس الجمهورية على الثقة التي أولاه إياها خلال فترة عمل الحكومة السابقة، وأكد أنه سوف يواصل العمل مع العهد وإلى جانب الرئيس عون لمواجهة الاستحقاقات، مشيراً إلى أنه تزود بتوجيهات الرئيس للمرحلة المقبلة.



الوزير السابق عدنان السيد حسين

واستقبل رئيس الجمهورية الوزير السابق عدنان السيد حسين الرئيس السابق للجامعة اللبنانية وعرض معه مواضيع عامة.



وفد نقابة الصيادلة

وفي قصر بعبدا، نقيب صيادلة لبنان الدكتور جورج صيلي مع وفد من النقابة، ألقى كلمة عرض فيها أوضاع الصيادلة في لبنان وقال: "بكثير من الأمل نتطلع في نقابة صيادلة لبنان إلى فخامتكم كي نعبر بمهنة الصيدلة من آتون القلق واستباحة الحقوق والدور إلى شاطئ الأمان وأنتم أكثر من يعلم أن الصيدلي ركن أساس في المنظومة الصحية وصحة المواطن مقدسة لا يجوز ان يتلاعب بها احد. وقد كان لنا شرف اللقاء بفخامتكم حيث أبديتم تفهماً عميقاً لواقعنا المرير ولمطالبنا المحقة، لذا نلوذ بكم في نقابة صيادلة لبنان من أجل استنقاذ مهنة الصيدلة وحماية المريض، آملين تحقيق المطالب التي من شأنها الارتقاء بهذه المهنة وصيانة دور الصيدلي وتطويره، كي يستطيع أن يقوم بواجبه تجاه المريض".

ورد الرئيس عون مؤكداً ضرورة العمل على احترام القوانين وعدم تجاوزها، لافتاً إلى أن الحكومة ستعمل بوحي من خطاب القسم لتحقيق ذلك.



الرابطة السريانية

واستقبل الرئيس عون رئيس الرابطة السريانية السيد حبيب افرام مع وفد من الرابطة قدم التهاني لرئيس الجمهورية بحلول الأعياد باسم أبناء طائفة السريان في لبنان، مؤكداً على الآمال الكبيرة التي يعلقها أبناء الطائفة على رئيس الجمهورية، لإنصافهم وتحقيق مطالبهم وأبرزها أن يلحظ القانون الانتخابي الجديد زيادة في عدد نواب الطائفة والمشاركة في صناعة القرار اللبناني من خلال تمثيل الطائفة في الحكومة، وإعطاء حصة لها في التعيينات الإدارية.



ورد الرئيس عون شاكراً الوفد مؤكداً العمل على تحقيق المطالب المحقة للطائفة وتصحيح أي خلل في تمثيل الطوائف في المؤسسات الدستورية. ونوه رئيس الجمهورية بالتضحيات التي قدمها السريان في لبنان معرباً عن أمله في تعاون جميع اللبنانيين في المرحلة المقبلة، لأن "وطننا بحاجة الى جهد الجميع. إذ أن ما مرّ به لبنان كان صعباً جداً، ولكن الآتي أصعب، ليس من الناحية الامنية بل من ناحية العمل الاصلاحي والتغييري في الدولة. فالدولة بحاجة الى تجديد. وعين المواطن يجب ان تكون ساهرة لمكافحة الفساد والتعاون عبر الابلاغ عن الرشوة. ونحن في المقابل جاهزون في هذا العهد لحماية المواطن ومعاقبة المرتكب بحسب الخطيئة التي ارتكبها كي لا يرتكبها مرة أخرى".



وفد "التجدد للروم الكاثوليك"

وفي قصر بعبدا، وفد "التجدد للروم الكاثوليك"، برئاسة الاستاذ شارل عربيد الذي القى كلمة أكد فيها دعم "التجدد" لعهد الرئيس عون في ضوء الاولويات التي حددها في خطاب القسم لا سيما منها "استئصال الفساد وتحقيق الاصلاح والتجدد في الاداء السياسي من خلال قانون عادل للانتخابات وتنشيط الاقتصاد والعودة بلبنان الى سابق عهده الذهبي".

وقال: "إننا ملتزمون بالوقوف الى جانبكم لنحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهضة الوطنية والسياسية تجديداً للأداء السياسي الذي لطالما انتهجتموه. فنحن نريد وطناً يحافظ على الادمغة بدلاً من تصديرها الى الخارج، بلداً يحث المهاجرين للعودة، وطناً لا يعلو فيه سوى علم لبنان، وطناً للحداثة والعلم، والثقافة والفن وطناً يحترم الانسان ويكرم المرأة".

وقدم عربيد للرئيس عون دراسة عن الواقع الانتخابي للروم الكاثوليك في كل لبنان.



ورد الرئيس عون أن الدولة التي بدأت مرحلة استنهاض بحاجة إلى مشاركة الجميع وفي كل الميادين.