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باسيل وإيرولت: لمواجهة التحديات المشتركة والارهاب والنزوح

22
DECEMBER
2016
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أكد وزير الخارجية جبران باسيل، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جان مارك ايرولت، أنه "يجب ان نطلق ونعزز الروابط بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة والارهاب والنزوح".

واشار الى ان "لبنان ما زال يعاني من عبء النزوح لاكثر من مليون ونصف سوري نازح دون الاخذ في الاعتبار خصوصية لبنان"، مؤكدا ان "الحل الوحيد لمسألة النزوح
السوري هو عودتهم الى بلادهم".

وقال: "نحن نثق بأن الفترة المقبلة تعد بأمور كثيرة على المستوى الاقتصادي ونحن سنعمل على اعادة اطلاق الحياة في لبنان".

وأعلن وزير الخارجية عن "تنظيم اجتماع لمجموعة دعم لبنان يستطيع تسريع اعادة الحياة الى مؤسساتنا في حال توقع نتائج ملموسة".

ايرولت
بدوره، قال الوزير ايرولت: "سنعمل كي يبقى لبنان خارج النزاع السوري وعون سيزور قريبا السعودية وهذا امر نرحب به".


ورأى أن "هذا التبادل اليوم كان قويا ووديا ويحمل وعودا لمستقبل لبنان وهو مطمئن كما قال الرئيس حول العلاقات القوية بين لبنان وفرنسا. إن لبنان مرجع ونموذج في الشرق الاوسط لذا يجب ان يبقي على العلاقة الجيدة مع كل شركائه وان يبقى بعيدا عن التوترات في المنطقة".

وأكد أن "الاجهزة الامنية في لبنان تقوم بعمل استثنائي للمحافظة على لبنان وحدوده ويجب مكافحة الارهاب بكل ما لدينا من قدرات. الوضع في لبنان لا يوجد له مثيل في العالم فلا يوجد اي بلد يستقبل هذا العدد من اللاجئين وسنعمل كي يبقى لبنان خارج النزاع السوري والاجهزة الامنية تقوم بعمل استثنائي للمحافظة على لبنان وحدوده".

 

 

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