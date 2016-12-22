الرئيس عون يؤكد للوزير إيرولت أهمية تعاون الدول في ما بينها لمكافحة الإرهاب

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أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرولت خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أنه حريص على تعزيز العلاقات اللبنانية-الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة، لافتاً إلى أنه سيلبي الدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة فرنسا بعد زيارات ينوي القيام بها إلى عدد من الدول العربية.

واشار الرئيس عون إلى أهمية تعاون الدول في ما بينها لمكافحة الإرهاب مؤكداً في هذا السياق نجاح الاجراءات الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة اللبنانية في هذا الشأن.

واعتبر الرئيس عون أن عودة النازحين السوريين إلى أرضهم هي الحل الأمثل لهذه المأساة التي يتحمل لبنان تداعياتها، معتبراً أن الحل السياسي للأزمة السورية يحقق الغاية المنشودة.

واشار رئيس الجمهورية إلى أن لبنان بدأ مرحلة جديدة من التعافي بعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة وأن ورشة النهوض في الميادين كافة ستبدأ بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب.

وكان الوزير إيرولت قد نقل إلى الرئيس عون رسالة شفهية من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند جدد فيها التهنئة بانتخابه رئيساً للجمهورية وقال أن لبنان اجتاز مرحلة مهمة في الاتجاه الصحيح وأن انتخاب الرئيس عون وضع لبنان في أجواء إيجابية، متمنياً أن يبقى بعيداً عن المخاطر التي تحيط به. وأكد الوزير إيرولت أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات للبنان لا سيما إلى الجيش والقوى الأمنية، وقال: إن فرنسا تنظر باهتمام إلى الخصوصية اللبنانية التي تعتبرها كنزاً مهماً يجب المحافظة عليه.

وأعرب الوزير إيرولت عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للبنان لمساعدته في تأمين رعاية النازحين معتبراً أن فرنسا تتفهم ظروف لبنان وما تحمّله في هذا المجال.