ماذا يقول الطب الشرعي عن سبب وفاة الطفل أحمد عابدي بعد تشريح جثته؟! وما مصير المعلمة المتهمة؟

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أنهى الطبيبان الشرعيان بلال صبلوح وشفيق صافي تشريح جثة الطفل الفلسطيني أحمد عابدي الذي توفي صباح أمس الأربعاء.

وقد أوضح التقرير حرفياً أنّ سبب الوفاة يعود لـ"التهابات وتغيرات في جهاز القولون"، وأنّ هذه الالتهابات تعود لأكثر من ٥ أيام.

وأوضحت المصادر أنّ التصلبات في شرايين الرأس التي تمّ تناقل خبرها سابقاً لم تكن بسبب ضربة على الرأس.

وقد أوضحت المعلمة خلال التحقيق أنّها لم تتعدّ على الطالب أثناء تأنيبه، بل كانت تمسكه وعند إفلاته منها ضرب رأسه في الباب من الخلف.

هذا وما زالت المعلمة موقوفة قيد التحقيق لدى قوى الأمن الداخلي إلى حين صدور قرار النيابة العامة بإبقائها أو إخلاء سبيلها.