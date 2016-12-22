عرض عليه عملية «استشهادية» وله خيار تحديد المكان.. «الجهادي جون» أمام المحكمة العسكرية

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كاتيا توا -





انعكس بروز تنظيم داعش الارهابي منذ العام 2012، ملاحقات قضائية امام المحكمة العسكرية في لبنان التي تمكنت منذ ذلك الحين من البت في اكثر من 700 ملف يتصل بالارهاب، فيما لا يزال قيد النظر عدد مماثل.

غير ان من جملة الملفات الكثيرة التي نظرت فيها المحكمة، لم يرد اسم الجلاد محمد اموزاي المعروف باسم «الجهادي جون»، الذي ذاع صيته ضمن صفوف التنظيم الارهابي بعد ظهوره في أشرطة فيديو إعدام الصحافيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن ستولوف، وعامل الإغاثة ديفيد هاينز، و22 جندياً سورياً، وصحافي ياباني.

وباستجواب الموقوف عامر حدارة امس امام المحكمة العسكرية، كشف عن لقاء جمعه بـ«جون» الذي عرض عليه القيام بعملية «استشهادية « تاركا له الخيار في تحديد طبيعة هذه العملية، بواسطة سيارة مفخخة او بعملية انغماسية.

ولم يكن عرض جون البريطاني هو الوحيد الذي عُرض على حدارة، فقد سبقه الى ذلك عراقي عرض عليه تنفيذ عملية انتحارية في العراق فرفض، لكنه وافق على القيام بها في لبنان.

عاد حدّارة الذي يحمل الجنسية الاوسترالية الى لبنان 2013، وهو كان انضم في اوستراليا الى «تنظيم ارهابي مجهول» حيث اوقف اربع سنوات، تعرف خلالها في السجن إلى عزّت رعد الذي بقي على تواصل معه بعد عودته الى لبنان ليكتشف لاحقا ان رعد «زميل الزنزانة « في سوريا ومن عداد تنظيم داعش.

كان حدارة في الامن العام عندما اوقف بعدما تبين من اللوائح ان اسمه مدرج من ضمن عناصر داعش، ومرفقا بعبارة «استشهادي». وفي التحقيق الاولي اعترف حدارة انه بعد تواصله مع رعد من لبنان قرر التوجه الى سوريا للجهاد وبالفعل وعن طريق تركيا دخل الى منطقة اعزاز تهريبا حيث التقى رعد المذكور الذي نقله الى المضافي على الحدود السورية التركية.

يزعم حدارة امام المحكمة بانه لم يكن يعلم ان رعد من تنظيم داعش ، فيما ذكر اوليا عكس ذلك مقرا بمبايعته للتنظيم بشخص اميره ابو بكر البغدادي.

بات حدارة بعد المبايعة جاهزا ، فخيّر بالعمل الذي يرغب في القيام به ضمن التنظيم. وكان خيار حدارة «ان اكون استشهاديا»، ليفي امس امام المحكمة هذه الاعترافات، مضيفا انه لم يكن يعرف اي شيء اسمه داعش وانما رعد اقنعه بالالتحاق به في سوريا لمساعدته في اعمال الاغاثة وعندما علم حقيقة التنظيم الذي حجز جواز سفره وهاتفه الخلوي قرر الهرب الى تركيا وعاد من هناك الى لبنان بحرا.

مكث حدارة لدى داعش ثلاثة اسابيع تعرف خلالها على «الجهادي جون»، الذي لم ير وجهه لانه كان ملثما، وهو نفى امام المحكمة ان يكون جون المذكور او اي عراقي عرضا عليه القيام بعملية انتحارية، ليعود ويقول:» قد اكون قلت انني سأقوم بأي عمل يُطلب مني انما بهدف التخلص منهم والخروج من سوريا».

من جهة اخرى، استجوبت المحكمة الموقوفين القاصر ع.ع. وعمر د. حول تهمة التحاقهما بداعش، فنفى الاول التهمة المسندة اليه، متراجعا عن اعترافاته السابقة حول التحاقه بمجموعة الارهابي نبيل السكاف ومشاركته في احداث طرابلس ضد الجيش واطلاق النار على عسكري استشهد في طرابلس بمشاركة كل من بلال ميقاتي وعبد الرحمن البازرباشي . وقال القاصر:»انا لا اعرف استخدام السلاح»، واضاف بان ما ذكره اوليا بان السكاف كلفه عملية انتحارية تستهدف مراكز الجيش غير صحيح «فانا لم اكن انوي تفجير نفسي في السرايا في طرابلس او في الجيش انما المحقق اصر على ذلك«. وحول مشاركته في اطلاق نار على الجيش اصر القاصر على القول بانه لا يعرف استخدام السلاح»والجيش اخونا».

اما عمر د.فافاد انه سعى الى الالتحاق بالمعارضة السورية وليس بتنظيم داعش فتوجه الى سوريا مع اخرين انما ما اكتشفه هناك فاجأه» فداعش ليسوا بشرا، هم ارهابيون يقتلون الناس تحت مسمى الدين وسمعت منهم ديانة لا علاقة لها بديننا».

قرر عمر العودة الى لبنان بعد شهرين ونصف من ذهابه الى سوريا، حيث خضع حينها لدورات في معسكر وعندما قرر العودة رُفض طلبه ، ثم تم نقله الى معسكر رياضي في الرقة ، وكان حينها لا يزال مصرا على العودة انما كان طلبه يواجه بالرفض، فعمد حينها المسؤول عنه الى اذلاله بان طلب منه ان يكون خادما لديه قبل ان يتمكن من الفرار الى تركيا.