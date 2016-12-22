المنخفض الجوي مستمر.. كيف سيكوم طقس الغد وماذا عن السبت؟

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، كما يحتمل تساقط بعض الأمطار المحلية المتفرقة، وجاء في النشرة الآتي:



-الحالة العامة: منخفض جوي فوق البحر المتوسط يؤثر على الحوض الشرقي ويبلغ ذروته ليل السبت/الأحد.



-الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، كما يحتمل تساقط بعض الأمطار المحلية المتفرقة، أما يوم السبت فيكون غائما جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة، تشتد غزارتها خلال الليل وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تنخفض درجات الحرارة ويتدنى معها مستوى تساقط الثلوج لحدود 900م.



-الحرارة على الساحل من 12 الى 18 درجة، فوق الجبال من 4 الى 10 درجات، الأرز من -2 الى 4 درجات، في الداخل من 3 الى 8 درجات.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 20 و45 كلم/س وتشتد أحيانا لتصل الى 60 كلم/ساعة.



-الإنقشاع: متوسط، يسوء خلال فترة الأمطار.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85 %.



-حال البحر:مائج إلى هائج أحيانأ حرارة سطح الماء: 19 درجة.



-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.



-ساعة شروق الشمس: 06:40 ساعة غروب الشمس: 16:34.